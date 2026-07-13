Tom Cruise se transforma por completo en ‘Digger’: el primer tráiler confirma la película más arriesgada de Iñárritu

¿De qué trata Digger?

La película sigue a Digger Rockwell, un magnate que se considera a sí mismo el hombre más poderoso del planeta y que desencadena una catástrofe de dimensiones globales. Cuando el desastre amenaza con destruirlo todo, emprende una desesperada carrera para convencer al mundo de que él mismo puede convertirse en su salvador. El planteamiento apunta hacia una sátira sobre el poder, el ego, el capitalismo y la construcción del héroe moderno, temas que Iñárritu ya ha explorado desde distintas perspectivas a lo largo de su filmografía.

El elenco reúne además a Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman, Emma D’Arcy, Michael Stuhlbarg y Sophie Wilde, consolidando uno de los repartos más sólidos del año.

Tom Cruise en un fotograma de Digger. (Cortesía. )

Un tráiler que rompe las reglas

Lo primero que llama la atención es que el avance no intenta vender únicamente la película. Durante buena parte de sus casi tres minutos, el avance funciona como un recorrido por la carrera de Tom Cruise, repasando imágenes de clásicos como Top Gun, Jerry Maguire, Rain Man, Nacido el 4 de julio y Misión: Imposible. Solo en la parte final aparecen las escenas inéditas de Digger.

Las imágenes muestran a Cruise con sobrepeso, cabello completamente canoso, prótesis faciales y un marcado acento sureño, una transformación que prácticamente lo vuelve irreconocible.

Visualmente, el sello de Iñárritu también está presente. Planos amplios, escenarios de gran escala y una sensación permanente de caos anticipan una película que combinará humor negro con reflexión política y existencial.



