Tom Cruise se transforma por completo en ‘Digger’: el primer tráiler confirma la película más arriesgada de Iñárritu

Después de meses de expectativa, Warner Bros. finalmente reveló el primer tráiler de Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise quien se despega de acción y se sumerge en una sátira de gran escala donde la estrella de Hollywood desaparece detrás de un personaje tan extravagante como inquietante.
Con una transformación física radical, maquillaje protésico y un tono que oscila entre la comedia negra, el absurdo y la crítica política, Digger marca uno de los movimientos más inesperados en la carrera del actor y el regreso de Iñárritu al cine en inglés después de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades
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¿De qué trata Digger?
La película sigue a Digger Rockwell, un magnate que se considera a sí mismo el hombre más poderoso del planeta y que desencadena una catástrofe de dimensiones globales. Cuando el desastre amenaza con destruirlo todo, emprende una desesperada carrera para convencer al mundo de que él mismo puede convertirse en su salvador. El planteamiento apunta hacia una sátira sobre el poder, el ego, el capitalismo y la construcción del héroe moderno, temas que Iñárritu ya ha explorado desde distintas perspectivas a lo largo de su filmografía.
El elenco reúne además a Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman, Emma D’Arcy, Michael Stuhlbarg y Sophie Wilde, consolidando uno de los repartos más sólidos del año.
Un tráiler que rompe las reglas
Lo primero que llama la atención es que el avance no intenta vender únicamente la película. Durante buena parte de sus casi tres minutos, el avance funciona como un recorrido por la carrera de Tom Cruise, repasando imágenes de clásicos como Top Gun, Jerry Maguire, Rain Man, Nacido el 4 de julio y Misión: Imposible. Solo en la parte final aparecen las escenas inéditas de Digger.
Las imágenes muestran a Cruise con sobrepeso, cabello completamente canoso, prótesis faciales y un marcado acento sureño, una transformación que prácticamente lo vuelve irreconocible.
Visualmente, el sello de Iñárritu también está presente. Planos amplios, escenarios de gran escala y una sensación permanente de caos anticipan una película que combinará humor negro con reflexión política y existencial.
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Digger
: El proyecto más inusual de Tom Cruise en casi una década
Desde American Made (2017), Tom Cruise había concentrado prácticamente toda su energía en franquicias como Top Gun y Mission: Impossible. Digger representa su regreso a una película completamente original y, además, a un personaje construido desde la actuación antes que desde las secuencias de riesgo que han definido buena parte de su carrera reciente.
Durante CinemaCon, el propio Cruise aseguró que llevaba décadas esperando interpretar un papel como este, mientras que Iñárritu lo describió como “otro tipo de actor temerario”, capaz de asumir riesgos más allá de las acrobacias físicas.
Iñárritu y Tom Cruise: una alianza que comenzó con admiración mutua
Aunque esta es su primera colaboración cinematográfica, la relación profesional entre Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise se ha fortalecido durante los últimos años.
Recientemente, el director mexicano fue uno de los encargados de rendir homenaje a Cruise durante la ceremonia en la que el actor recibió un importante reconocimiento honorífico por su trayectoria, destacando su entrega absoluta al cine y su capacidad para reinventarse constantemente. Ese gesto público confirmó la admiración mutua que ambos han expresado y anticipó la química creativa que hoy llega a la pantalla con Digger.
La colaboración también representa el encuentro entre dos figuras obsesionadas con llevar cada proyecto al límite: Cruise desde el compromiso físico y la precisión interpretativa; Iñárritu desde una puesta en escena ambiciosa y una narrativa que rara vez sigue caminos convencionales.