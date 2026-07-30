Katie Holmes reacciona a la decisión de su hija Suri de dejar atrás el apellido Cruise

Katie Holmes reacciona a la decisión de Suri de dejar atrás el apellido Cruise

La fuente explicó que Katie Holmes nunca intentó influir en la decisión de Suri y que, por el contrario, siempre ha fomentado la independencia de su hija.

“A Katie no le sorprendió la decisión de Suri de eliminar legalmente ‘Cruise’ de su apellido, porque así es Suri”, aseguró. “Siempre ha sido increíblemente independiente y segura de sí misma a la hora de tomar sus propias decisiones”.

Katie Holmes (Getty Images )

La misma persona señaló que no se trató de una decisión impulsiva: “Esto tampoco fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue una decisión que se fue gestando con el tiempo, y Katie respetó el proceso de Suri en cada paso del camino”.

Según la fuente, la actriz considera que su hija, de 20 años, ya tiene la madurez suficiente para definir aspectos importantes de su vida: “Tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones y la apoya plenamente en todo lo que ella considere correcto para ella”.