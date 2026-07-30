Katie Holmes apoya plenamente la decisión de su hija Suri de cambiar legalmente su apellido y adoptar el de su mamá. De acuerdo con una fuente cercana citada por Page Six, la actriz considera que la joven tomó esa determinación por iniciativa propia y respetó cada paso de ese proceso.
Katie Holmes reacciona a la decisión de su hija Suri de dejar atrás el apellido Cruise
Katie Holmes reacciona a la decisión de Suri de dejar atrás el apellido Cruise
La fuente explicó que Katie Holmes nunca intentó influir en la decisión de Suri y que, por el contrario, siempre ha fomentado la independencia de su hija.
“A Katie no le sorprendió la decisión de Suri de eliminar legalmente ‘Cruise’ de su apellido, porque así es Suri”, aseguró. “Siempre ha sido increíblemente independiente y segura de sí misma a la hora de tomar sus propias decisiones”.
La misma persona señaló que no se trató de una decisión impulsiva: “Esto tampoco fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue una decisión que se fue gestando con el tiempo, y Katie respetó el proceso de Suri en cada paso del camino”.
Según la fuente, la actriz considera que su hija, de 20 años, ya tiene la madurez suficiente para definir aspectos importantes de su vida: “Tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones y la apoya plenamente en todo lo que ella considere correcto para ella”.
Suri habría tomado la decisión de cambiarse el nombre por cuenta propia
Además, el informante insistió en que Katie Holmes no motivó el cambio de apellido: “Esto no fue algo que Katie impulsara o fomentara. Fue una decisión completamente de Suri”.
La fuente añadió que Holmes se siente orgullosa de la mujer en la que se ha convertido su hija: “Katie ha dedicado años a criar a Suri para que piense por sí misma y se convierta en una persona independiente, y está increíblemente orgullosa de la joven segura de sí misma e independiente en la que se ha convertido. Ahora es adulta, y Katie siempre ha creído que ese tipo de decisiones personales le corresponden a ella”.
Finalmente, resumió el sentir de la actriz con una frase contundente: “Más que nada, Katie solo quiere que Suri sea feliz y viva la vida a su manera”.
La noticia se conoció días después de que se revelara que Suri cambió legalmente su nombre a Suri Noelle, adoptando el segundo nombre de su mamá como apellido y eliminando discretamente "Cruise". Los registros públicos de votantes en Pensilvania, donde estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ya reflejan ese cambio.