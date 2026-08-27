Dolly Parton: la razón por la que renunció a tener hijos y cómo su decisión cambió su vida

¿Por qué Dolly Parton y Carl Dean nunca tuvieron hijos?

Dolly Parton y Carl Dean se casaron en 1966 y estuvieron juntos durante casi 60 años, hasta la muerte de él en marzo de 2025. A pesar de su larga relación, la pareja nunca tuvo hijos.

La decisión fue un tema sobre el que Parton habló en distintas ocasiones a lo largo de los años. La artista llegó a contar que ella y Dean incluso habían pensado en el nombre que le pondrían a una posible hija: Carla.

Sin embargo, la maternidad nunca se concretó. En retrospectiva, Parton llegó a pensar que no haber tenido hijos pudo haber sido parte de la razón por la que consiguió desarrollar una carrera tan extensa.

Dolly Parton eligió no tener hijos. (Instagram/Dolly Parton)

"Como no tenía hijos, y mi esposo era bastante independiente, tenía libertad”, dijo. “Así que creo que una gran parte de todo mi éxito es el hecho de que era libre para trabajar”.

En otra entrevista, la cantante explicó que convertirse en madre probablemente habría cambiado sus prioridades y limitado algunas de las posibilidades que tuvo para dedicarse a la música y construir su imperio.

“Cuando eres una pareja joven, piensas que vas a tener hijos, pero simplemente no era una de esas cosas importantes para mí". “Tenía mi carrera y mi música, y estaba viajando. Si hubiera tenido hijos, me habría quedado en casa con ellos, estoy segura, y me habría preocupado hasta la muerte por ellos”, aseguró.

El problema de salud que le impedía tener hijos a Dolly Parton

En 1982, la cantante tuvo que cancelar giras y pasó meses hospitalizada debido a dolores abdominales severos y hemorragias. Tras recibir el diagnóstico de endometriosis, se sometió a una cirugía mayor en la década de 1980 para extirpar el útero y parte del cuello uterino.

La intervención, realizada cuando Dolly Parton tenía poco más de 30 años, significó que ya no podría llevar un embarazo. Años después, la artista habló con franqueza sobre aquella etapa y reconoció que atravesó un periodo especialmente difícil. Sin embargo, con el tiempo consiguió darle un significado distinto a lo ocurrido.

Dolly Parton eligió no tener hijos. (Instagram/Dolly Parton)

En una conversación con Oprah Winfrey, en 2020, Dolly Parton explicó que llegó a pensar que quizá había una razón detrás de no haber tenido hijos. Para ella, esa circunstancia le permitió disponer de una libertad que habría sido mucho más difícil de mantener si hubiera formado una familia.

“No tuve hijos porque creía que Dios no quería que tuviera hijos para que los hijos de todos pudieran ser míos”, explicó la cantante, al relacionar su decisión con la creación de su fundación Imagination Library.

