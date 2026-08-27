Dolly Parton y Carl Dean estuvieron casados durante casi sesenta años, pero nunca tuvieron hijos. La cantante llegó a reconocer que en algún momento imaginó cómo habría sido convertirse en madre, aunque con el paso de los años encontró en su carrera y en su labor filantrópica una forma distinta de dejar huella en las nuevas generaciones.
Dolly Parton: la razón por la que renunció a tener hijos y cómo su decisión cambió su vida
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¿Por qué Dolly Parton y Carl Dean nunca tuvieron hijos?
Dolly Parton y Carl Dean se casaron en 1966 y estuvieron juntos durante casi 60 años, hasta la muerte de él en marzo de 2025. A pesar de su larga relación, la pareja nunca tuvo hijos.
La decisión fue un tema sobre el que Parton habló en distintas ocasiones a lo largo de los años. La artista llegó a contar que ella y Dean incluso habían pensado en el nombre que le pondrían a una posible hija: Carla.
Sin embargo, la maternidad nunca se concretó. En retrospectiva, Parton llegó a pensar que no haber tenido hijos pudo haber sido parte de la razón por la que consiguió desarrollar una carrera tan extensa.
"Como no tenía hijos, y mi esposo era bastante independiente, tenía libertad”, dijo. “Así que creo que una gran parte de todo mi éxito es el hecho de que era libre para trabajar”.
En otra entrevista, la cantante explicó que convertirse en madre probablemente habría cambiado sus prioridades y limitado algunas de las posibilidades que tuvo para dedicarse a la música y construir su imperio.
“Cuando eres una pareja joven, piensas que vas a tener hijos, pero simplemente no era una de esas cosas importantes para mí". “Tenía mi carrera y mi música, y estaba viajando. Si hubiera tenido hijos, me habría quedado en casa con ellos, estoy segura, y me habría preocupado hasta la muerte por ellos”, aseguró.
El problema de salud que le impedía tener hijos a Dolly Parton
En 1982, la cantante tuvo que cancelar giras y pasó meses hospitalizada debido a dolores abdominales severos y hemorragias. Tras recibir el diagnóstico de endometriosis, se sometió a una cirugía mayor en la década de 1980 para extirpar el útero y parte del cuello uterino.
La intervención, realizada cuando Dolly Parton tenía poco más de 30 años, significó que ya no podría llevar un embarazo. Años después, la artista habló con franqueza sobre aquella etapa y reconoció que atravesó un periodo especialmente difícil. Sin embargo, con el tiempo consiguió darle un significado distinto a lo ocurrido.
En una conversación con Oprah Winfrey, en 2020, Dolly Parton explicó que llegó a pensar que quizá había una razón detrás de no haber tenido hijos. Para ella, esa circunstancia le permitió disponer de una libertad que habría sido mucho más difícil de mantener si hubiera formado una familia.
“No tuve hijos porque creía que Dios no quería que tuviera hijos para que los hijos de todos pudieran ser míos”, explicó la cantante, al relacionar su decisión con la creación de su fundación Imagination Library.
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Dolly Parton hizo una fundación para ayudar a los niños
No tener hijos propios no significó que la infancia estuviera alejada de la vida de Dolly Parton. Por el contrario, una de las partes más importantes de su legado está relacionada precisamente con los niños.
En 1995, la cantante creó Dolly Parton's Imagination Library, un programa inspirado en su propia historia familiar. Su padre, Robert Lee Parton, no sabía leer ni escribir, una circunstancia que Dolly recordó como una de las razones que la llevaron a impulsar un proyecto para acercar los libros a los pequeños.
La iniciativa comenzó en el condado de Sevier, Tennessee, donde nació y creció, y posteriormente se expandió a otros lugares. El programa envía libros gratuitos a niños desde su nacimiento hasta los cinco años.
La filantropía de Parton tampoco se limitó a la educación. A través de la Dollywood Foundation y otras iniciativas, apoyó programas de salud, investigación médica, ayuda ante desastres y comunidades de su natal Tennessee.
Uno de sus gestos más conocidos ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando donó un millón de dólares a la Universidad de Vanderbilt para contribuir a la investigación que posteriormente ayudó al desarrollo de la vacuna de Moderna.