Kanye West desafía a Estados Unidos y dará dos conciertos en Rusia; el Kremlin responde si se reunirá con Putin

La dimensión política del anuncio aumentó esta semana cuando el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recibió una pregunta sobre un eventual encuentro entre Kanye y el presidente Vladimir Putin.

Kanye West dará conciertos en Rusia (Matthias Nareyek/Getty Images)

¿Kanye West se reunirá con Vladimir Putin?

Peskov evitó confirmar una reunión entre el rapero y el mandatario ruso. Ante la pregunta de un periodista, respondió que el asunto no correspondía al Kremlin y añadió, en referencia a la agencia cultural Mosconcert, que la situación involucraba a la Administración Presidencial.

Sin embargo, la respuesta del funcionario no descartó de forma expresa un encuentro, pero tampoco ofreció indicios de que exista una reunión programada.

El Kremlin respondió ante un posible encuentro de Vladimir Putin con Kanye West (Kevin Frayer/Getty Images)

La posibilidad cobró fuerza después de que representantes relacionados con los conciertos señalaran que West desea conocer a Putin.

La diputada rusa Svetlana Zhúrova también declaró que un encuentro podría producirse si coincidiera con la agenda presidencial, según medios alemanes.

De cualquier forma, el mensaje de Peskov coloca los conciertos dentro del terreno de un espectáculo privado y no de una actividad oficial de la Presidencia rusa.