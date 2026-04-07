Cancelan el Wireless Festival luego de que Reino Unido negara el acceso de Kanye West

Cancelan Wireless Festival tras impedir entrada de Kanye West al Reino Unido

El evento, que estaba previsto del 10 al 12 de julio en Londres, ofrecía a Kanye West como acto principal las tres noches. Según los organizadores del festival, la decisión responde directamente a la negativa del Home Office británico, que consideró que su presencia no era adecuada para el interés público.

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La organización señaló que, antes de confirmar al artista, se consultó a distintos actores involucrados y no se habían planteado objeciones en ese momento. También reconocieron el impacto que han tenido las declaraciones antisemitas en la conversación pública, subrayando que se trata de un tema serio.

En paralelo, Pepsi decidió retirarse como patrocinador del festival un día antes de que se hiciera oficial la cancelación.