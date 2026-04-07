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Espectáculos

Cancelan el Wireless Festival luego de que Reino Unido negara el acceso de Kanye West

El festival Wireless fue cancelado luego de que autoridades británicas negaran la entrada a Kanye West. La decisión también provocó la salida de Pepsi como patrocinador.
mar 07 abril 2026 03:11 PM
Kanye-West

El Wireless Festival no se llevará a cabo este año después de que el gobierno del Reino Unido rechazara la entrada de Kanye “Ye” West , quien encabezaría el cartel. La organización confirmó la cancelación y anunció el reembolso total automático para quienes ya tenían boletos.

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Cancelan Wireless Festival tras impedir entrada de Kanye West al Reino Unido

El evento, que estaba previsto del 10 al 12 de julio en Londres, ofrecía a Kanye West como acto principal las tres noches. Según los organizadores del festival, la decisión responde directamente a la negativa del Home Office británico, que consideró que su presencia no era adecuada para el interés público.

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Getty Images (Robin Marchant/Getty Images for Ralph Lauren)

La organización señaló que, antes de confirmar al artista, se consultó a distintos actores involucrados y no se habían planteado objeciones en ese momento. También reconocieron el impacto que han tenido las declaraciones antisemitas en la conversación pública, subrayando que se trata de un tema serio.

En paralelo, Pepsi decidió retirarse como patrocinador del festival un día antes de que se hiciera oficial la cancelación.

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Getty Images (Victor Boyko/Getty Images For Kenzo)

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En los últimos años, West ha estado envuelto en controversias por comentarios y acciones relacionadas con el antisemitismo. Aunque recientemente ha intentado tomar distancia de esas posturas —atribuyéndolas en parte a su trastorno bipolar y afirmando que está en tratamiento—, sus antecedentes han seguido generando críticas y consecuencias en su carrera profesional.

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Getty Images (Matthias Nareyek/Getty Images)

La decisión del gobierno británico fue respaldada por organizaciones contra el antisemitismo, que consideraron que su presencia no sería adecuada en el contexto actual.

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Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

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abril 2026

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