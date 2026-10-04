Kim Kardashian cuenta cómo llegó a Lewis Hamilton después de años sin buscar pareja

Kim Kardashian cuenta cómo llegó a enamorarse de Lewis Hamilton después de años soltera

En una nueva entrevista con Style Magazine de The Times, la estrella de televisión, de 45 años, recordó que, salvo por el breve romance que tuvo con Pete Davidson, pasó alrededor de cinco años realmente soltera.

Para Kim Kardashian , aquella etapa lejos de las relaciones fue positiva. Más que buscar rápidamente una nueva pareja, aprovechó ese periodo para enfocarse en otros aspectos de su vida.



Kim Kardashian y Lewis Hamilton (Instagram)

La fundadora de Skims describió como “genial” el tiempo que pasó sin una relación formal, pues le permitió dedicar más atención a sus cuatro hijos y a los proyectos profesionales que quería desarrollar: “Realmente no sentí ninguna prisa”, continuó. “Es decir, no me sentí vacía. Sentí que necesitaba mi tiempo”.

Kardashian también explicó que después de su separación de West necesitaba atravesar un proceso personal antes de estar lista para comenzar nuevamente una relación.

La empresaria y el rapero estuvieron casados y son padres de North, Saint, Chicago y Psalm. Tras el complicado proceso de divorcio, Kardashian reconoció que su prioridad era recuperarse emocionalmente y trabajar en sí misma: “No estaba preparada para abrirme”, continuó. “En realidad, ni siquiera lo había pensado. El universo obra a tu favor cuando simplemente lo permites”.

Más que buscar una relación, Kardashian quería darse el espacio necesario para sanar y encontrar nuevamente un equilibrio en su vida.