Luego de que Kim Kardashian hiciera oficial su relación con Lewis Hamilton , se ha revelado la opinión de su exesposo, Kanye West.
La inesperada reacción de Kanye West al romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton
Kanye West sobre el romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton
Aunque Kim Kardashian y Lewis Hamilton han acaparado la atención tras confirmar su relación en redes sociales, la mirada ahora se centra en el entorno cercano de la empresaria y, en particular, en la opinión de Kanye West .
De acuerdo con fuentes cercanas al rapero, él ya está al tanto del romance de su exesposa y el piloto de la Fórmula 1 y tiene una postura clara sobre la nueva etapa sentimental de la empresaria.
“Esto es algo bueno. Kanye no se pregunta si Lewis es una buena persona. Cree que es una persona dulce e inteligente, una buena persona y un atleta increíble”, dijo una fuente cercana al cantante de 48 años. Agregó que Hamilton es un “conocido” del círculo íntimo del rapero.
Kim Kardashian y los tres hijos que tiene con Kanye West, Chicago, de 8 años; Saint, de 10; y Psalm, de 6, acompañaron a Lewis Hamilton a Tokio, lo que confirma que el rapero está al tanto de la situación. Además, el piloto de 41 años fue captado comprando con los niños en una tienda especializada en tenis, ropa y cartas Pokémon, lo que mostró la cercanía entre él y la familia de su novia.
“Ahora mismo se siente tranquilo sabiendo que Lewis está cerca de sus hijos”, añadió la fuente. “Confía en él. Quiere a Kim de tal manera que desea lo mejor para su bienestar”.
Kanye West odiaba a Pete Davidson
A diferencia de su postura actual sobre Lewis Hamilton, la fuente aseguró que Kanye West tenía una percepción muy distinta cuando Kim Kardashian inició su relación con Pete Davidson, quien fue su primer romance público tras su separación en febrero de 2021.
“Él sí odiaba a Pete Davidson”, aseguró el informante. Kardashian mantuvo una relación con el comediante mientras atravesaba su polémico divorcio con el rapero, el cual concluyó en noviembre de 2022.
Durante esos nueve meses de relación, West protagonizó varias polémicas públicas: lanzó una canción en la que amenazaba con “darle una paliza a Pete Davidson” y en el video de su canción “Eazy” secuestra y entierra una versión animada del comediante, de quien además se refería de forma despectiva como “Skete”.
“Eso me puso muy triste”, le dijo Kardashian a la presentadora de “Call Her Daddy”, Alex Cooper, en octubre de 2025. “Eso no fue justo para Pete”.
La fuente afirmó que, en aquel entonces, West “estaba traumatizado porque había perdido al amor de su vida”, y añadió que ahora el rapero “admite por qué la perdió. Le causó mucho caos, pero también causó caos en el mundo. Mira hacia atrás y dice: ‘Dios mío’”.
Ahora, según la fuente, “Ye está en paz. Ha vuelto a hacer música, a dedicarse a la moda y a centrarse en lo positivo y en la gratitud”. El rapero también “quiere tener hijos” con Bianca Censori, su esposa desde 2022, y “tiene nombres interesantes en mente”.