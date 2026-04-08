La inesperada reacción de Kanye West al romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Kanye West sobre el romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Aunque Kim Kardashian y Lewis Hamilton han acaparado la atención tras confirmar su relación en redes sociales, la mirada ahora se centra en el entorno cercano de la empresaria y, en particular, en la opinión de Kanye West .

De acuerdo con fuentes cercanas al rapero, él ya está al tanto del romance de su exesposa y el piloto de la Fórmula 1 y tiene una postura clara sobre la nueva etapa sentimental de la empresaria.

“Esto es algo bueno. Kanye no se pregunta si Lewis es una buena persona. Cree que es una persona dulce e inteligente, una buena persona y un atleta increíble”, dijo una fuente cercana al cantante de 48 años. Agregó que Hamilton es un “conocido” del círculo íntimo del rapero.

Kanye West y Kim Kardashian (Getty Images)

Kim Kardashian y los tres hijos que tiene con Kanye West, Chicago, de 8 años; Saint, de 10; y Psalm, de 6, acompañaron a Lewis Hamilton a Tokio, lo que confirma que el rapero está al tanto de la situación. Además, el piloto de 41 años fue captado comprando con los niños en una tienda especializada en tenis, ropa y cartas Pokémon, lo que mostró la cercanía entre él y la familia de su novia.

“Ahora mismo se siente tranquilo sabiendo que Lewis está cerca de sus hijos”, añadió la fuente. “Confía en él. Quiere a Kim de tal manera que desea lo mejor para su bienestar”.