Peso Pluma lleva el sello mexicano a su colaboración con Kanye West

Peso Pluma y Kanye West lanzan Last Breath con guiños a la cultura mexicana

En esta propuesta, Peso Pluma aporta su característico estilo de corridos tumbados, incorporando un sello mexicano dentro de la producción. La identidad cultural también se refleja en lo visual, con elementos como un ring de lucha libre, máscaras y el “chipote chillón”, en referencia al icónico El Chapulín Colorado, creado por Roberto Gómez Bolaños.

Peso Pluma y Kanye West en el estudio. (RRSS)

La colaboración destaca por su fusión de géneros y por integrar símbolos de la cultura mexicana en un proyecto de alcance internacional.

A lo largo del video, que también incorpora influencias de música regional mexicana, se aborda el desamor con frases como: “Te lo di todo sin problemas” y “Bésame, mamá, como tú sabes”. El clip, en blanco y negro, muestra a varios luchadores enfrentándose a un niño, quien logra derrotarlos con su “chipote chillón”, en referencia al personaje de El Chapulín Colorado.

Imágenes del video Last Breath (YouTube)

Como parte de la promoción del álbum, Kanye West también recurrió en redes sociales a figuras emblemáticas de la lucha libre mexicana como El Santo, Blue Panther y Rayo de Jalisco.