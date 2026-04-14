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Espectáculos

Tras veto en Reino Unido, Francia busca prohibir concierto de Kanye West

El gobierno de Francia busca prohibir el único concierto que Kanye West en el país debido a los comentarios antisemitas del rapero.
mar 14 abril 2026 01:31 PM
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Kanye West (AFP)
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Tras veto en Reino Unido, Francia busca prohibir concierto de Kanye West

Kanye West, también conocido como Ye, tiene prohibida la entrada en el Reino Unido para sus conciertos de julio, mientras que Países Bajos indicó que no prevé imponer ninguna prohibición para los programados a principios de junio.

Laurent Nuñez está "muy decidido" y estudia "todas las posibilidades" para prohibir el único concierto del rapero en Francia, el próximo 11 de junio en el estadio Vélodrome de Marsella, indicó a la agencia AFP su equipo, confirmando una información que primeramente difundió el diario Libération.

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Kanye West (AFP)

A inicios de marzo, el alcalde de la segunda ciudad de Francia, Benoît Payan, expresó su oposición a la actuación del rapero, ya que no quiere que Marsella "sea un escaparate para quienes promueven el odio y un nazismo desinhibido".

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Las polémicas de Kanye West tras comentarios antisemitas

El rapero estadounidense, de 48 años, perdió en los últimos años numerosos seguidores y varios contratos comerciales tras hacer comentarios antisemitas y racistas.

El músico afirmó en 2023 que "adoraba a los nazis", puso a la venta en su página web una camiseta adornada con una esvástica y lanzó en mayo de 2025 un tema titulado "Heil Hitler", prohibido por las principales plataformas de streaming.

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Kanye West le debe más de 600 mil pesos al Fisco. (Getty Images)

Francia es el país con la comunidad judía más numerosa de Europa. Desde el ataque del movimiento islamista Hamás en octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, las autoridades francesas registraron un aumento de los ataques antisemitas.

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abril 2026

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