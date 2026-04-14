Tras veto en Reino Unido, Francia busca prohibir concierto de Kanye West

Kanye West, también conocido como Ye, tiene prohibida la entrada en el Reino Unido para sus conciertos de julio, mientras que Países Bajos indicó que no prevé imponer ninguna prohibición para los programados a principios de junio.

Laurent Nuñez está "muy decidido" y estudia "todas las posibilidades" para prohibir el único concierto del rapero en Francia, el próximo 11 de junio en el estadio Vélodrome de Marsella, indicó a la agencia AFP su equipo, confirmando una información que primeramente difundió el diario Libération.

Kanye West (AFP)

A inicios de marzo, el alcalde de la segunda ciudad de Francia, Benoît Payan, expresó su oposición a la actuación del rapero, ya que no quiere que Marsella "sea un escaparate para quienes promueven el odio y un nazismo desinhibido".

