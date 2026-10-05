Victoria Ruffo estuvo hospitalizada recientemente; detalla los síntomas del fuerte virus que contrajo

Victoria Ruffo revela que estuvo hospitalizada por norovirus

Durante un encuentro con reporteros, la intérprete explicó que los médicos determinaron que se trataba de norovirus, una infección altamente contagiosa que puede provocar síntomas gastrointestinales intensos.

“Me dio un virus que se llama norovirus. Es el virus de la gripa del estómago. Aquí está medio canijo porque es vómito y diarrea, vómito y diarrea”, contó.



Victoria Ruffo (Agencia México)

Victoria Ruffo reconoció que los síntomas fueron tan fuertes que necesitó atención médica. Uno de los principales problemas que enfrentó fue la deshidratación provocada por la pérdida constante de líquidos.

“Me fue de la patada porque, además, entré al hospital con deshidratación… porque me decía el doctor: ‘Sale más de lo que entra’, porque tiene uno que tomar uno muchos líquidos”, explicó.

Victoria no detalló cuándo ocurrió exactamente la hospitalización. Sin embargo, de acuerdo con reportes del programa que dio a conocer la información, el ingreso al hospital habría ocurrido aproximadamente dos semanas antes de que hablara con los medios.

La actriz no dio mayores detalles sobre el tratamiento que recibió ni cuánto tiempo permaneció bajo atención médica, pero sí explicó cómo cree que pudo haber adquirido el virus.