Victoria Ruffo tuvo que ser hospitalizada de emergencia después de contagiarse de un virus que le provocó fuertes malestares gastrointestinales. La actriz contó que el cuadro fue complicado debido a los episodios constantes de vómito y diarrea, al grado de que llegó al hospital con deshidratación.
Victoria Ruffo estuvo hospitalizada recientemente; detalla los síntomas del fuerte virus que contrajo
Victoria Ruffo revela que estuvo hospitalizada por norovirus
Durante un encuentro con reporteros, la intérprete explicó que los médicos determinaron que se trataba de norovirus, una infección altamente contagiosa que puede provocar síntomas gastrointestinales intensos.
“Me dio un virus que se llama norovirus. Es el virus de la gripa del estómago. Aquí está medio canijo porque es vómito y diarrea, vómito y diarrea”, contó.
Victoria Ruffo reconoció que los síntomas fueron tan fuertes que necesitó atención médica. Uno de los principales problemas que enfrentó fue la deshidratación provocada por la pérdida constante de líquidos.
“Me fue de la patada porque, además, entré al hospital con deshidratación… porque me decía el doctor: ‘Sale más de lo que entra’, porque tiene uno que tomar uno muchos líquidos”, explicó.
Victoria no detalló cuándo ocurrió exactamente la hospitalización. Sin embargo, de acuerdo con reportes del programa que dio a conocer la información, el ingreso al hospital habría ocurrido aproximadamente dos semanas antes de que hablara con los medios.
La actriz no dio mayores detalles sobre el tratamiento que recibió ni cuánto tiempo permaneció bajo atención médica, pero sí explicó cómo cree que pudo haber adquirido el virus.
Victoria Ruffo explica cómo pudo contagiarse
Al hablar sobre el posible origen de la infección, Victoria Ruffo señaló que el contagio pudo ocurrir a través de las manos. Por ello, insistió en la importancia de mantener una buena higiene y evitar llevarse las manos a la boca.
“De cualquier lado me cuesta agarrarla, la bronca está en que te lleves la mano a la boca y ya, ahí ya perdiste. Hay que lavarse las manos. Hay que seguir teniendo mucha precaución porque están saliendo muchas cosas nuevas que los mismos doctores no saben cómo arreglarlas”, dijo.
La actriz aprovechó así su experiencia para recomendar a sus seguidores mantener precauciones, especialmente ante enfermedades que pueden transmitirse con facilidad.
Aunque la hospitalización representó un momento complicado para Victoria Ruffo, la actriz ya pudo hablar públicamente de lo ocurrido y explicar a los medios qué fue lo que la llevó a recibir atención médica de emergencia.