Kanye West vuelve a la polémica tras acusaciones de agresión sexual

¿De qué acusan a Kanye West?

Las nuevas alegaciones reavivaron el debate en torno a la conducta del artista, quien en los últimos años ha protagonizado diversas controversias públicas y legales. Sin embargo, West rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que se trata de afirmaciones falsas.

Lauren Pisciotta, quien trabajó para el fundador de Yeezy entre 2021 y 2022, presentó una demanda inicial en 2024 por presunto acoso sexual, incumplimiento de contrato y despido injustificado. Posteriormente, la demanda fue ampliada para incluir acusaciones más graves relacionadas con agresión sexual y otros presuntos abusos ocurridos durante su relación laboral.

Kanye West (AFP)

De acuerdo con documentos judiciales por Page Six, Pisciotta sostiene que fue sometida a conductas inapropiadas y coercitivas mientras trabajaba para el músico. La excolaboradora también asegura haber sufrido hostigamiento después de dejar su empleo.

Las acusaciones forman parte de un proceso legal que continúa en curso y que aún no ha sido resuelto por los tribunales.