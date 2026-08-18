Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia: el romance de 'Heroes' que causó polémica por sus 12 años de diferencia de edad

La relación entre Panettiere y Ventimiglia ocupó titulares durante la segunda mitad de la década de 2000 por la diferencia de 12 años de edad que los separaba.

Milo Ventimiglia no se ha pronunciado tras la muerte de Hayden Panettiere (Terry Wyatt/Getty Images for Lionsgate)

Ella tenía 18 años cuando comenzó el romance y él 30. Ambos eran protagonistas de Heroes, una serie de NBC que convirtió a sus personajes, Claire Bennet y Peter Petrelli, en dos de sus figuras centrales.

Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia, el polémico romance que comenzó en 'Heroes'

Heroes debutó en NBC el 25 de septiembre de 2006. Creada por Tim Kring, la serie seguía a personas comunes que descubrían que tenían habilidades extraordinarias y cuyos destinos terminaban relacionados.

La producción combinó drama, ciencia ficción y fantasía durante cuatro temporadas, hasta su final en 2010.

Hayden Panettiere interpretó a Claire Bennet, una estudiante de preparatoria y porrista con la capacidad de regenerar sus tejidos, lo que la hacía prácticamente indestructible.

Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia fueron novios cuando protagonizaban la serie 'Heroes' (Nbc/Universal Tv/Kobal/Shutterst/Nbc/Universal Tv/Kobal/Shutterst)

Por su parte, Milo Ventimiglia interpretó a Peter Petrelli, un enfermero de Nueva York que descubre que puede absorber las habilidades de otras personas con poderes.

Peter forma parte de la familia Petrelli y se convierte en uno de los personajes fundamentales de la lucha para evitar un futuro catastrófico.

Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia fueron novios cuando protagonizaban la serie 'Heroes' (Amanda Edwards/Getty Images)

La relación sentimental entre los actores no surgió de inmediato. Panettiere contó en su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, que sentía cierta atracción por Ventimiglia desde el comienzo de la serie, pero ambos mantuvieron una amistad en el principio.