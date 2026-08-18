Hasta ahora, Milo Ventimiglia no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de Hayden Panettiere, quien falleció el 16 de agosto de 2026 a los 36 años. Mientras familiares, amigos y compañeros de Heroes expresaron sus condolencias, el exnovio de la fallecida actriz ha permanecido en silencio.
Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia: el romance de 'Heroes' que causó polémica por sus 12 años de diferencia de edad
La relación entre Panettiere y Ventimiglia ocupó titulares durante la segunda mitad de la década de 2000 por la diferencia de 12 años de edad que los separaba.
Ella tenía 18 años cuando comenzó el romance y él 30. Ambos eran protagonistas de Heroes, una serie de NBC que convirtió a sus personajes, Claire Bennet y Peter Petrelli, en dos de sus figuras centrales.
Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia, el polémico romance que comenzó en 'Heroes'
Heroes debutó en NBC el 25 de septiembre de 2006. Creada por Tim Kring, la serie seguía a personas comunes que descubrían que tenían habilidades extraordinarias y cuyos destinos terminaban relacionados.
La producción combinó drama, ciencia ficción y fantasía durante cuatro temporadas, hasta su final en 2010.
Hayden Panettiere interpretó a Claire Bennet, una estudiante de preparatoria y porrista con la capacidad de regenerar sus tejidos, lo que la hacía prácticamente indestructible.
Por su parte, Milo Ventimiglia interpretó a Peter Petrelli, un enfermero de Nueva York que descubre que puede absorber las habilidades de otras personas con poderes.
Peter forma parte de la familia Petrelli y se convierte en uno de los personajes fundamentales de la lucha para evitar un futuro catastrófico.
La relación sentimental entre los actores no surgió de inmediato. Panettiere contó en su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, que sentía cierta atracción por Ventimiglia desde el comienzo de la serie, pero ambos mantuvieron una amistad en el principio.
La relación de Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia comenzó durante una gira internacional de 'Heroes'
Según las memorias de Hayden Panettiere, su vínculo con Milo cambió durante una gira internacional de promoción de Heroes antes de la segunda temporada.
El elenco viajó por ciudades como Londres, Munich y París. Ella acababa de cumplir 18 años y Ventimiglia tenía 30.
Panettiere describió ese viaje como el momento en que la amistad se convirtió en coqueteo y después en una relación.
En su libro también reconoció que la diferencia de edades generó una atención mediática constante, algo que afectó especialmente a Ventimiglia, quien prefería mantener su vida privada fuera de los reflectores.
La relación dejó de ser solo un rumor durante 2008. Panettiere habló de manera indirecta sobre su novio en una entrevista con People y contó que él le dejaba pequeñas notas en distintos lugares de su casa cuando viajaba. Ventimiglia también reconoció públicamente la relación ese año.
¿Por qué causó polémica la diferencia de edad entre Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia?
Aunque Hayden Panettiere ya era mayor de edad cuando comenzó la relación con Milo Ventimiglia, su romance ocupó titulares por la diferencia de 12 años entre ambos.
Los medios estadounidenses fueron especialmente incisivos y convirtieron la diferencia de edades de los asctores en uno de los principales elementos de la cobertura.
Us Weekly, por ejemplo, incluyó a Panettiere y Ventimiglia entre las parejas de Hollywood con "importantes" diferencias de edad.
Años después, Panettiere explicó que el tema también formó parte de la dinámica de la relación. En una entrevista con Us Weekly publicada en mayo de 2026, vinculada con sus memorias, reconoció que la diferencia de edad marcó su forma de entender el vínculo con Milo.
Según su relato, Ventimiglia tenía una perspectiva distinta sobre el significado de determinadas expresiones afectivas porque era mayor.
Panettiere también señaló que ella veía a Milo como una pareja con la que podía construir un futuro y que incluso imaginaba que la relación podía llegar al matrimonio.
Sin embargo, en febrero de 2009, Us Weekly informó que la pareja había terminado después de casi dos años. Una fuente cercana describió la separación como un “conflicto de estilos de vida” y afirmó que los dos estaban “en lugares distintos”.
La misma fuente explicó que Hayden Panettiere disfrutaba salir y participar en la vida social de Hollywood, mientras Milo Ventimiglia concentraba buena parte de su atención en el trabajo y en su compañía de producción, Divide Pictures; y también dijo que, tras el truene, no había resentimientos entre ellos.
Hayden habló meses después de la ruptura. En una entrevista con Seventeen en agosto de 2009, reconoció que atravesaba un periodo de desamor, aunque evitó entrar en detalles sobre Ventimiglia.
¿Malentendido o abuso? Así terminó el noviazgo de Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia
En su libro de memorias, Hayden Panettiere reveló nuevos detalles sobre el final de la relación con Milo Ventimiglia.
La actriz relató que, después de una fiesta de la industria, un ejecutivo de NBC al que identificó con el nombre de “John” le dio un beso en los labios.
Panettiere consideró el gesto inocente, pero Ventimiglia lo interpretó de otra manera. El episodio provocó una conversación incómoda entre la pareja y, según el relato de la actriz, alteró la relación. Días después, Milo terminó con ella.
La actriz también contó que su reacción ante aquella primera ruptura fue intensa. Según su versión, Ventimiglia reconsideró la decisión después de verla llorar, pero la relación terminó de manera definitiva poco después.
En declaraciones a Us Weekly, afirmó que ninguno de los dos fue infiel y que no ocurrió un episodio explosivo que explicara por sí solo el final.
Milo Ventimiglia se alejó de los romances en el set
Después de la separación, Milo Ventimiglia habló de la experiencia sin entrar en detalles. El actor señaló que la relación le enseñó que prefería no involucrarse sentimentalmente con compañeras del elenco.
Y es que su experiencia le dejó ver que una ruptura podía complicar el trabajo diario y obligar a los actores a mantener una relación profesional después del final de la vida sentimental.
En el caso de Heroes, además, Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia fueron parte del mismo universo televisivo hasta el final de la serie en 2010.
Panettiere, por su parte, siguió adelante con su carrera y poco después comenzó una relación con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
La pareja mantuvo una relación intermitente durante varios años, se comprometió y tuvo una hija, Kaya, en 2014.