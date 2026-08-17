Hayden Panettiere habló durante años sobre una de las etapas más difíciles de su vida: su lucha contra la adicción a los opioides y el alcohol. La actriz, quien murió el domingo a los 36 años, había contado en entrevistas y en sus memorias This Is Me: A Reckoning cómo comenzó su consumo y el largo proceso que siguió para recuperar su sobriedad.
El problema de adicciones que marcó la vida de Hayden Panettiere
Hayden Panettiere habló de su lucha contra las adicciones
En los últimos años, Hayden Panettiere también había compartido una perspectiva distinta sobre su historia. Después de pasar por rehabilitación, aseguraba sentirse orgullosa del camino recorrido y utilizaba su experiencia para intentar ayudar a otras personas que atravesaban por los mismos problemas.
En una entrevista para Red Table Talk en 2023, la actriz recordó que su primer contacto con las drogas ocurrió cuando tenía apenas 16 años.
“Alguien de mi equipo, con quien estaba trabajando, se me acercó. Fue antes de la alfombra roja, después de haber estado rodando Héroes, con entrevistas constantes, y me sentía un poco decaída”, contó.
“Me dijeron: ‘Toma una de estas, es una pastilla para la felicidad, te dará energía’. En ese momento no lo consideré algo malo ni una droga”:
Panettiere explicó que inicialmente no percibió aquella experiencia como algo peligroso:“Me dio un poco de energía y no me sentí eufórica ni fuera de control, pero sí me sentí feliz y con ganas de hacer entrevistas”.
En 2022, Panettiere explicó en una entrevista para la revista People que aquellas pastillas terminaron siendo el inicio de una relación cada vez más complicada con las sustancias.
“No tenía ni idea de que esto no era apropiado, ni de la puerta que me abriría en lo que respecta a mi adicción”, declaró. “A medida que crecía, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir”.
La actriz llegó a reconocer que su dependencia terminó afectando su carrera y su vida personal: “Estaba en la cima del mundo y lo eché a perder”, dijo. “Pensaba que había tocado fondo, pero entonces se abría esa puerta trampa”.
La presión de la fama y la pérdida de la custodia de su hija
Su consumo de drogas no fue el único desafío que enfrentó. Hayden Panettiere también habló de la presión de haber comenzado a trabajar desde los cuatro años, de la depresión posparto y de la relación complicada que mantuvo con Brian Hickerson.
Otro de los momentos que más la afectó fue la pérdida temporal de la custodia de su hija, Kaya, fruto de su relación con Wladimir Klitschko: “Fue lo más desgarrador que he tenido que hacer en mi vida”, dijo en Red Table Talk.
La actriz explicó que esa situación se convirtió en un motivo para buscar ayuda y trabajar en su recuperación: “Pensaba trabajar en mí misma, mejorar, y cuando mejorara las cosas cambiarían y ella podría venir a verme y yo podría pasar tiempo con ella. Pero eso no sucedió.”
En 2020 ingresó a un centro de rehabilitación, donde estuvo durante ocho meses. En sus memorias describió los efectos físicos que experimentó durante el proceso de desintoxicación.
“Mientras mi sistema nervioso intentaba regularse sin los efectos depresores del alcohol, se descontroló y todo mi cuerpo temblaba”, escribió. “No podía dormir y me dolía la cabeza como si me la estuviera presionando contra el cráneo”.
También recordó una advertencia médica que la alertó sobre el consumo de alcohol:“Al menos mis ojos no están amarillos, me dije a mí misma”, escribió. “Un médico me dijo que si no dejaba de beber, moriría en cinco años”.
Hayden Panettiere habló de recuperar la felicidad
En sus memorias This Is Me: A Reckoning, Hayden Panettiere explicó que durante años utilizó el alcohol como una forma de evadir situaciones que le provocaban dolor, entre ellas la distancia de su única hija, Kaya Evdokia Klitschko.
“En ese estado de euforia, me olvidé de todo”, escribió. “Dejar la actuación no fue una decisión consciente; simplemente sucedió”, agregó.
También describió el difícil proceso de abandonar los opioides y enfrentarse al síndrome de abstinencia: “Ya lo he dicho antes y lo repito: los adictos no son pacientes. Cuando temblamos, tenemos náuseas, estamos ansiosos, solos o deprimidos, necesitamos un alivio instantáneo que nos lleve a ese lugar sin dolor llamado negación.”
Sin embargo, la rehabilitación también significó para ella una oportunidad de reencontrarse con aspectos de su personalidad que sentía que había perdido: “A las dos semanas, empecé a sentirme tranquila”, escribió. “Me gustaba cómo era. ¡Qué revelación!”. Incluso recordó el momento en que volvió a reír de manera espontánea.
“Dos semanas después, me reí”, escribió. “No por Brian, ni por Wlad, ni por mamá, ni por nadie más cuya aprobación anhelaba, sino por algo que me pareció gracioso. Esa risa era solo mía, y nadie podía arrebatármela”.
En 2022, la actriz resumió su proceso de recuperación como una etapa llena de dificultades, pero también de aprendizajes: “Muchos altibajos. Pero no me arrepiento ni siquiera de las cosas más feas que me han pasado. Me siento increíblemente realizada. Y siento que tengo una segunda oportunidad”, puntualizó.