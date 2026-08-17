El problema de adicciones que marcó la vida de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere habló de su lucha contra las adicciones

En los últimos años, Hayden Panettiere también había compartido una perspectiva distinta sobre su historia. Después de pasar por rehabilitación, aseguraba sentirse orgullosa del camino recorrido y utilizaba su experiencia para intentar ayudar a otras personas que atravesaban por los mismos problemas.

En una entrevista para Red Table Talk en 2023, la actriz recordó que su primer contacto con las drogas ocurrió cuando tenía apenas 16 años.

Hayden Panettiere (Getty Images)

“Alguien de mi equipo, con quien estaba trabajando, se me acercó. Fue antes de la alfombra roja, después de haber estado rodando Héroes, con entrevistas constantes, y me sentía un poco decaída”, contó.

“Me dijeron: ‘Toma una de estas, es una pastilla para la felicidad, te dará energía’. En ese momento no lo consideré algo malo ni una droga”:

Panettiere explicó que inicialmente no percibió aquella experiencia como algo peligroso:“Me dio un poco de energía y no me sentí eufórica ni fuera de control, pero sí me sentí feliz y con ganas de hacer entrevistas”.

Hayden Panettiere (Getty Images)

En 2022, Panettiere explicó en una entrevista para la revista People que aquellas pastillas terminaron siendo el inicio de una relación cada vez más complicada con las sustancias.

“No tenía ni idea de que esto no era apropiado, ni de la puerta que me abriría en lo que respecta a mi adicción”, declaró. “A medida que crecía, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir”.

La actriz llegó a reconocer que su dependencia terminó afectando su carrera y su vida personal: “Estaba en la cima del mundo y lo eché a perder”, dijo. “Pensaba que había tocado fondo, pero entonces se abría esa puerta trampa”.