Wladimir Klitschko se pronunció sobre la muerte de Hayden Panettiere , con quien mantuvo una relación y tuvo a su única hija, Kaya Evdokia. El exboxeador ucraniano compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó a la actriz y aseguró que ahora su prioridad será cuidar el recuerdo que su hija conserve de ella.
Wladimir Klitschko, ex prometido de Hayden Panettiere, reacciona a su muerte y promete mantener viva su memoria
Wladimir Klitschko, ex prometido de Hayden Panettiere, reacciona a su muerte
Hayden Panettiere murió el domingo a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. La policía confirmó que agentes y personal de emergencias acudieron a una residencia después de recibir un reporte sobre una mujer inconsciente. La actriz fue declarada muerta en el lugar. Dos días después, Klitschko publicó una fotografía en la que aparece junto a la actriz y su hija Kaya. El mensaje estuvo marcado por el duelo y por el recuerdo de la relación que ambos construyeron como padres.
“Nuestra familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor”, escribió. “El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”.
El exboxeador también reconoció la trayectoria de Panettiere y las dificultades que enfrentó a lo largo de su carrera: “Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al mismo tiempo que afrontaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente”, señaló.
“Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”.
Klitschko promete mantener viva la memoria de Hayden ante Kaya
Una parte de su mensaje estuvo dirigido a Kaya, quien tiene 11 años. Klitschko aseguró que se encargará de que su hija conozca y recuerde a su madre con respeto.
“A nuestra hija Kaya, siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”, escribió.
El exboxeador también extendió sus condolencias a los padres de Hayden, así como a sus amigos y seguidores:“Los jóvenes con talento como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto”, añadió.
Finalmente, Klitschko pidió privacidad para su familia y adelantó que, por ahora, no ofrecerá más declaraciones sobre la muerte de la actriz: “Les pido a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil. Por ahora, esto es todo lo que quiero decir. Gracias a todos los que están apoyando a mi familia y expresando sus sinceras condolencias. “Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna. concluyó.
La relación de Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko
Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko se conocieron en 2008, durante una fiesta organizada por un amigo en común. Un año después comenzaron una relación que tuvo varias etapas hasta su separación definitiva en 2018.
La pareja confirmó su compromiso en octubre de 2013, después de varios meses en los que la actriz fue vista con un anillo en ese dedo. En diciembre de 2014 dieron la bienvenida a su hija, Kaya Evdokia. La maternidad coincidió con una etapa complicada para Panettiere, quien posteriormente habló sobre la depresión posparto que enfrentó, así como sus problemas con el alcohol y las adicciones.
En 2018, la actriz tomó la decisión de que Klitschko tuviera la custodia de su hija. Años después, describió aquel momento como uno de los más dolorosos de su vida y rechazó las versiones de que hubiera abandonado a Kaya.
En mayo de 2026, durante una entrevista con Jay Shetty, explicó que buscó tratamiento para sus problemas de adicción y que la decisión sobre la custodia estuvo relacionada con el bienestar de su hija. En aquella conversación, Panettiere también destacó que ella y su exprometido habían estado “trabajando codo con codo” para criar a Kaya.
La relación entre la actriz y su hija también fue un tema importante en sus memorias, This Is Me: A Reckoning. Al hablar sobre el momento en que Kaya llegue a leer el libro, Panettiere explicó que una de sus principales preocupaciones era que su hija pudiera sentirse responsable por las experiencias que vivió: “No quiero que lo lea y piense que algo de lo que pasó fue culpa suya”, dijo. “La quiero muchísimo. Es mucho para que una niña de 11 años lo asimile. Seguiré protegiéndola, sobre todo mientras sea pequeña”.
Hasta ahora, la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere no ha sido determinada públicamente. Las comunicaciones de emergencia mencionan un posible paro cardiaco y una posible sobredosis.