Wladimir Klitschko, ex prometido de Hayden Panettiere, reacciona a su muerte y promete mantener viva su memoria

Wladimir Klitschko, ex prometido de Hayden Panettiere, reacciona a su muerte

Hayden Panettiere murió el domingo a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. La policía confirmó que agentes y personal de emergencias acudieron a una residencia después de recibir un reporte sobre una mujer inconsciente. La actriz fue declarada muerta en el lugar. Dos días después, Klitschko publicó una fotografía en la que aparece junto a la actriz y su hija Kaya. El mensaje estuvo marcado por el duelo y por el recuerdo de la relación que ambos construyeron como padres.

Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko (Getty Images)

“Nuestra familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor”, escribió. “El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”.

El exboxeador también reconoció la trayectoria de Panettiere y las dificultades que enfrentó a lo largo de su carrera: “Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al mismo tiempo que afrontaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente”, señaló.

“Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”.