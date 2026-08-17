Las revelaciones más impactantes que hizo Hayden Panettiere en sus memorias antes de morir

Las revelaciones más impactantes que hizo Hayden Panettiere en sus memorias

A lo largo de sus páginas, la actriz de Héroes y Nashville reconstruyó experiencias que marcaron tanto su carrera como su vida personal. Entre ellas se encuentran dos episodios que vivió cuando tenía 19 años y que describió como experiencias profundamente perturbadoras.

Uno de los capítulos del libro recuerda un viaje que realizó en 2009 al sur de Francia. Una amiga la invitó a pasar unos días en un yate y, en una de las jornadas, la llevó hasta un camarote donde se encontraba un famoso cantante británico de unos 30 años.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 10: Hayden Panettiere attends The Hollywood Reporter Emmy Party on September 10, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images) (Getty Images)

Según relató Hayden Panettiere , el hombre estaba acostado en una cama cuando su amiga le sugirió que se metiera con él. La actriz accedió inicialmente, pero poco después decidió detener la situación.

Le dijo al hombre: “Mira… no sé qué te habrá dicho ella, pero esto no va a pasar”. La actriz salió del camarote, regresó a su habitación, reservó un hotel y abandonó el barco. En sus memorias, la actriz explicó que lo ocurrido cambió la forma en que veía a aquella amiga:“Me había confiado sus secretos, me había mimado y me había tratado como a su mejor amiga; luego me trató como a una prostituta de lujo”.

Meses antes, durante otra fiesta privada organizada por la misma mujer, Panettiere relató un segundo episodio. Mientras platicaba con varios hombres de unos 45 años, comenzó a sentirse incómoda por la forma en que la observaban y decidió irse.

Hayden Panettiere (Getty Images)

Cuando se preparaba para salir, uno de ellos se acercó y le dijo que tenía “un gran trozo de chicle en los pantalones”. Al mirar hacia abajo, la actriz descubrió que el hombre se estaba exhibiendo: “Miré hacia abajo y me estremecí. Los testículos de ese respetado actor premiado asomaban por la cremallera abierta de su pantalón”.

Panettiere no reveló su identidad y únicamente lo describió como un actor y director ganador del Oscar.