Hayden Panettiere y la dolorosa razón por la que se vio obligada a renunciar a la custodia de su hija Kaya

Hayden Panettiere cedió la custodia de su hija

La muerte de Hayden Panettiere, confirmada por su representante y por su familia , ha vuelto a poner bajo los reflectores uno de los capítulos más dolorosos de su vida: la relación con su única hija, Kaya Evdokia Klitschko, y la decisión de que la niña quedara bajo la custodia de su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Panettiere murió el domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años. Su familia confirmó el fallecimiento a través de su publicista, mientras que las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte. Hasta ahora no se ha informado oficialmente una causa de muerte definitiva. Su partida deja a Kaya, nacida en diciembre de 2014, como su única hija. La niña tiene actualmente 11 años y vive con su padre desde 2018.

En los últimos meses, Panettiere había hablado nuevamente y con mucha más profundidad sobre aquella separación, particularmente a raíz de la publicación de sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en mayo de 2026. La historia comenzó varios años antes de que llegaran los documentos de custodia.

Hayden Panettiere (Instagram)

La historia de amor de Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko

Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko comenzaron su relación en 2009 y tuvieron varios periodos de separación y reconciliación. En diciembre de 2014 nació Kaya, la primera y única hija de la actriz y del campeón mundial de boxeo.

La llegada de su hija, sin embargo, estuvo acompañada por una experiencia que Panettiere describió posteriormente como traumática. En sus memorias contó que el embarazo y el parto fueron particularmente difíciles y que después del nacimiento tuvo depresión posparto. La actriz reconoció públicamente de que tuvo dificultades para tener un vínculo emocional con su bebé y de que comenzó a enfrentar una crisis de salud mental que posteriormente se relacionó con su consumo de alcohol y medicamentos. Con el paso del tiempo, aquellos problemas terminaron afectando distintos aspectos de su vida. Panettiere también tuvo que ingresar a tratamiento para atender sus adicciones y, mientras intentaba recuperarse, su relación con Klitschko llegó nuevamente a su fin.

En 2018, cuando Kaya tenía apenas cuatro años, el padre de la niña obtuvo la custodia completa. Años después Panettiere quiso corregir una idea que, según ella, había quedado en la mente del público: que simplemente había decidido abandonar a su hija.

Hayden Panettiere pierde la custodia de su hija

En septiembre de 2022, durante una aparición en Red Table Talk, Panettiere habló sobre lo ocurrido. La actriz explicó que en ese momento se encontraba en una situación personal muy complicada y que Klitschko le pidió la custodia completa de Kaya. “Firmar esos papeles fue lo peor y lo más desgarrador que he tenido que hacer en mi vida”, dijo. También rechazó directamente la percepción de que había “regalado” a su hija. “Es la idea de que soy una persona que simplemente echaría a mi hijo, que daría a mi hijo”, explicó durante aquella conversación. Panettiere aseguró que su intención era recuperarse y que, en ese momento, consideraba que alejarse temporalmente de la crianza cotidiana podía ser lo mejor para Kaya. “Los papeles eran para darle la custodia completa y yo iba a trabajar en mí misma y mejorar”, explicó.

Sin embargo, también dejó claro que sentía que la decisión no se había tomado como ella esperaba. “No fue totalmente mi decisión”, dijo, al recordar que Klitschko había solicitado la custodia mientras Kaya se encontraba en Europa. La actriz reconoció entonces que su situación personal había sido complicada, pero sostuvo que nunca había puesto deliberadamente a su hija en peligro. También reconoció las cualidades de Klitschko como padre y dijo tener respeto por él, aunque ambos no siempre estuvieron de acuerdo sobre la manera de manejar la situación familiar. La experiencia, según sus propias palabras, fue mucho más dolorosa de lo que la imagen pública había mostrado.

Hayden Panettiere (Instagram)

Kaya creció lejos de su madre

Después de la decisión de 2018, Kaya pasó a vivir principalmente con su padre. Klitschko, quien es ucraniano y fue campeón mundial de los pesos pesados, había establecido su residencia en Europa. Durante varios años, la vida de Kaya estuvo alejada del foco mediático, mientras Panettiere continuaba intentando reconstruir la suya. La actriz, sin embargo, mantuvo contacto con su hija. En 2022 contó que viajaba para verla y que ambas mantenían comunicación.

También habló públicamente de la preocupación que le generó la invasión rusa de Ucrania, ya que Kaya había vivido con su padre en ese país. En aquel momento, Panettiere informó que su hija se encontraba a salvo y fuera de Ucrania. La separación geográfica no significó una ruptura entre madre e hija. Por el contrario, Panettiere continuó describiendo a Kaya como una de las personas más importantes de su vida.

En 2026, la actriz volvió a abordar el tema en This Is Me: A Reckoning, su autobiografía. El libro permitió conocer su versión de lo que significó perder la convivencia cotidiana con su hija. “Mi hija, Kaya, ha vivido con su papá, Wladimir Klitschko, desde 2018”, escribió Panettiere. La actriz describió no vivir bajo el mismo techo que su hija como una de las experiencias más dolorosas de su existencia y habló de las emociones contradictorias que experimentó durante esos años: tristeza, resentimiento, enojo y culpa. La distancia también transformó la manera en que podía ejercer la maternidad.

En sus memorias reflexionó sobre lo difícil que era convivir con su hija a distancia y cuestionó la idea de que una madre pueda sustituir la convivencia cotidiana con llamadas y videollamadas. Aun así, Panettiere insistió en que la decisión de permitir que Kaya permaneciera con su padre había estado relacionada con su deseo de protegerla.