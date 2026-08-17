Revelan nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere: Investigan una posible sobredosis

Revelan nuevos detalles de los últimos momentos de Hayden Panettiere

Según reportes de TMZ, una amiga de Hayden Panettiere fue quien llamó al 911 para solicitar ayuda. La identidad de la persona que realizó la llamada no ha sido revelada públicamente.

Hayden Panettiere (Getty Images)

Los servicios de emergencia intentaron reanimar a la actriz. De acuerdo con el mismo reporte, los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizaron procedimientos descritos como “soporte vital cardíaco avanzado”, que pueden incluir medicamentos, asistencia respiratoria y monitoreo del ritmo cardíaco.

Panettiere fue declarada muerta alrededor de las 2:32 p. m. Los paramédicos tampoco lograron reanimarla mediante compresiones torácicas.

La policía descarta circunstancias sospechosas

Uno de los elementos que ya fue confirmado por las autoridades es que, hasta ahora, no existen indicios de que la muerte haya sido consecuencia de un delito.

“La investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas”, declaró un portavoz del Departamento de Policía de Greenville en un comunicado obtenido por la revista People. El funcionario agregó: “Una conocida de la señora. Panettiere fue quien llamó al 911”.

Hayden Panettiere (Getty Images)

La policía y la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville continúan investigando el fallecimiento. La causa oficial de muerte no será determinada hasta que se complete la autopsia, por lo que cualquier versión sobre una posible sobredosis debe considerarse preliminar y no como una conclusión médica.

En las grabaciones de las llamadas de emergencia obtenidas por People se escuchan referencias a una posible “sobredosis” y a un “paro cardíaco”. Sin embargo, estos elementos no equivalen todavía a una causa oficial de muerte. TMZ también reportó que el audio de despacho hacía referencia a una persona que habría sufrido una sobredosis.