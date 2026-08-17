Nuevos detalles han salido a la luz sobre los últimos momentos de Hayden Panettiere , quien murió a los 36 años el pasado domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur. De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de Greenville, agentes y personal de emergencias médicas acudieron alrededor de la 1:50 de la tarde a una residencia después de recibir un reporte sobre una mujer inconsciente. Al llegar, identificaron a la actriz, quien posteriormente fue declarada muerta en el lugar.
Revelan nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere: Investigan una posible sobredosis
Revelan nuevos detalles de los últimos momentos de Hayden Panettiere
Según reportes de TMZ, una amiga de Hayden Panettiere fue quien llamó al 911 para solicitar ayuda. La identidad de la persona que realizó la llamada no ha sido revelada públicamente.
Los servicios de emergencia intentaron reanimar a la actriz. De acuerdo con el mismo reporte, los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizaron procedimientos descritos como “soporte vital cardíaco avanzado”, que pueden incluir medicamentos, asistencia respiratoria y monitoreo del ritmo cardíaco.
Panettiere fue declarada muerta alrededor de las 2:32 p. m. Los paramédicos tampoco lograron reanimarla mediante compresiones torácicas.
La policía descarta circunstancias sospechosas
Uno de los elementos que ya fue confirmado por las autoridades es que, hasta ahora, no existen indicios de que la muerte haya sido consecuencia de un delito.
“La investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas”, declaró un portavoz del Departamento de Policía de Greenville en un comunicado obtenido por la revista People. El funcionario agregó: “Una conocida de la señora. Panettiere fue quien llamó al 911”.
La policía y la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville continúan investigando el fallecimiento. La causa oficial de muerte no será determinada hasta que se complete la autopsia, por lo que cualquier versión sobre una posible sobredosis debe considerarse preliminar y no como una conclusión médica.
En las grabaciones de las llamadas de emergencia obtenidas por People se escuchan referencias a una posible “sobredosis” y a un “paro cardíaco”. Sin embargo, estos elementos no equivalen todavía a una causa oficial de muerte. TMZ también reportó que el audio de despacho hacía referencia a una persona que habría sufrido una sobredosis.
La trayectoria de Hayden Panettiere
Hayden Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil. En 1994 participó en la telenovela de ABC One Life to Live y posteriormente apareció en Guiding Light.
Su gran reconocimiento llegó con Héroes, donde interpretó a Claire Bennet, y más tarde protagonizó Nashville, serie en la que dio vida a la cantante Juliette Barnes. También formó parte de la franquicia Scream, incluida Scream 4 y Scream VI.
En el ámbito personal, Panettiere tuvo una hija, Kaya, de 11 años, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
La actriz también había hablado públicamente sobre distintos momentos difíciles de su vida, incluidos sus problemas de adicción y depresión posparto. En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde abordó parte de estas experiencias.
Su muerte fue confirmada por su representante a través de una declaración emitida en nombre de su papá, Alan Panettiere.
“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Ella era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensos a todos los que la conocieron, así como a los millones de personas que la vieron en pantalla”, señaló.
Por ahora, la investigación continúa y las autoridades esperan los resultados de la autopsia para establecer oficialmente la causa de su muerte.