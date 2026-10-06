Shakira busca modificar el acuerdo con Piqué sobre las visitas de sus hijos

Shakira y Piqué se presentaron este martes a un juzgado de Primera Instancia de Barcelona, de acuerdo con reportes de medios españoles como El Español y El Mundo. La solicitud fue presentada por la intérprete de Ojos así y está enfocada en modificar uno de los puntos del acuerdo de separación que ambos firmaron en 2022.

El conflicto llevaba meses gestándose y, ante la dificultad para comunicarse entre ambos, finalmente llegó al juzgado. Según reportó el diario La Vanguardia, los abogados de ambas partes negociaron hasta el último momento, con la intervención de la jueza y la fiscalía, para intentar evitar que el caso llegara a juicio.



Gerard Piqué y Shakira. (Getty Images)

De acuerdo con los abogados de la cantante, la intención no es limitar la convivencia del exfutbolista con sus hijos, sino modificar la logística de los desplazamientos para evitar que los niños tengan que realizar viajes tan largos por periodos de pocos días.

En un comunicado, los abogados de la cantante explicaron que la petición busca repartir entre ambos padres el esfuerzo que implican los viajes entre Estados Unidos y España: “La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”, explican.