Shakira y Gerard Piqué volvieron a encontrarse en los tribunales por un tema relacionado con sus hijos, Milan y Sasha. La cantante colombiana presentó una petición para revisar el régimen de visitas que ambos establecieron tras su separación y planteó cambios en la manera en que se realizan los viajes entre Miami y Barcelona.
Shakira y Piqué se enfrentan de nuevo en tribunales: la cantante busca modificar el acuerdo visitas de sus hijos
Shakira busca modificar el acuerdo con Piqué sobre las visitas de sus hijos
Shakira y Piqué se presentaron este martes a un juzgado de Primera Instancia de Barcelona, de acuerdo con reportes de medios españoles como El Español y El Mundo. La solicitud fue presentada por la intérprete de Ojos así y está enfocada en modificar uno de los puntos del acuerdo de separación que ambos firmaron en 2022.
El conflicto llevaba meses gestándose y, ante la dificultad para comunicarse entre ambos, finalmente llegó al juzgado. Según reportó el diario La Vanguardia, los abogados de ambas partes negociaron hasta el último momento, con la intervención de la jueza y la fiscalía, para intentar evitar que el caso llegara a juicio.
De acuerdo con los abogados de la cantante, la intención no es limitar la convivencia del exfutbolista con sus hijos, sino modificar la logística de los desplazamientos para evitar que los niños tengan que realizar viajes tan largos por periodos de pocos días.
En un comunicado, los abogados de la cantante explicaron que la petición busca repartir entre ambos padres el esfuerzo que implican los viajes entre Estados Unidos y España: “La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”, explican.
¿Qué cambio propone Shakira para las visitas de Piqué?
La propuesta contempla que, cuando se trate de periodos vacacionales cortos, sea Piqué quien viaje a Miami para encontrarse con Milan y Sasha, en lugar de que los niños tengan que trasladarse a Barcelona.
“Se propone que, en los períodos vacacionales de pocos días, sea el padre quien viaje a Miami. Así se evita que a los menores realizar viajes trasatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan”, agregan los abogados.
La defensa de Shakira sostiene que este cambio permitiría que los niños permanezcan más tiempo en su entorno habitual y puedan continuar con sus actividades sin interrupciones. Según el comunicado, de esta manera Milan y Sasha podrán “mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar” y que “es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico”.
Por ahora, el tema se encuentra nuevamente en manos de un tribunal de Barcelona, donde Shakira y Piqué deberán resolver cómo quedará establecido el régimen de visitas de sus hijos.
Después de varios meses de negociaciones tras su separación, Shakira y Gerard Piqué llegaron en 2022 a un acuerdo sobre la custodia y el régimen de convivencia con sus hijos. Meses después, el 2 de abril de 2023, la cantante dejó Barcelona junto a Milan y Sasha para comenzar una nueva etapa en Miami, ciudad en la que establecieron su residencia. Desde entonces, la distancia entre ambas ciudades ha implicado constantes desplazamientos para cumplir con el acuerdo de convivencia.