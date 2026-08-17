Hayden Panettiere, actriz de ‘Scream’ y ‘Nashville’, muere a los 36 años

Hayden Panettiere muere a los 36 años

A través de un comunicado, su representante lamentó la muerte de la actriz y destacó tanto su personalidad como la huella que dejó entre sus seguidores.

“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Ella era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensos a todos los que la conocieron, así como a los millones de personas que la vieron en pantalla".

Hayden Panettiere (Getty Images)

Las autoridades mantienen una investigación abierta y distintos medios han reportado que la policía atendió un incidente relacionado con el fallecimiento.

La muerte de Panettiere ocurre apenas unos meses después de la publicación de su primer libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, en el que repasó diferentes momentos de su vida personal y profesional.