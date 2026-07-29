Diego Luna recibirá uno de los premios más importantes del cine europeo en Sarajevo

Mientras Hollywood suele acaparar los reflectores, algunos de los reconocimientos más prestigiosos para un cineasta llegan desde los grandes festivales internacionales. Este año, uno de ellos llevará nombre mexicano: Diego Luna recibirá el Corazón Honorario de Sarajevo, el máximo reconocimiento honorífico que entrega el Festival de Cine de Sarajevo, que se celebrará del 14 al 21 de agosto, a las figuras cuya trayectoria ha dejado una huella en la cinematografía mundial.
La distinción no solo celebra la carrera del actor, director y productor mexicano, también confirma el lugar que ha conquistado el cine nacional en algunos de los escenarios culturales más importantes del mundo.