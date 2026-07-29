Diego Luna recibirá uno de los premios más importantes del cine europeo en Sarajevo

Además del homenaje, el mexicano presentará Ashes (Ceniza en la boca), su más reciente largometraje como director, estrenado este año en el Festival de Cannes, y ofrecerá una clase magistral dirigida a jóvenes cineastas, profesionales de la industria y público del festival.

Jovan Marjanović, director del festival, destacó en un comunicado que Luna ha construido una carrera capaz de transitar entre grandes producciones internacionales y relatos profundamente humanos que reflejan la riqueza de la cultura latinoamericana.

El Corazón Honorario de Sarajevo. (Cortesía Festival de Cine de Sarajevo. )

¿Qué representa el Corazón Honorario de Sarajevo?

El Corazón Honorario de Sarajevo distingue a artistas cuya obra ha contribuido al desarrollo del cine y la cultura contemporánea.

A lo largo de los años, el reconocimiento ha sido entregado a cineastas e intérpretes de talla internacional, entre ellos Wim Wenders, Paolo Sorrentino, Willem Dafoe, Stellan Skarsgård, Meg Ryan y Asghar Farhadi.

Con este reconocimiento, Diego Luna se integra a una lista de figuras cuya influencia trasciende la pantalla y alcanza el ámbito cultural y social.