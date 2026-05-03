Diego Luna se integra al live action de 'Enredados' que prepara Disney

Después de su paso por Andor, Diego Luna no se aleja de Disney, pero sí cambia por completo de historia. El actor mexicano se sumará al live action de Enredados, una nueva adaptación del clásico inspirado en el cuento de Rapunzel.
La historia retoma el viaje de la joven princesa que ha vivido aislada en una torre desde su infancia. Todo cambia cuando conoce a Flynn Rider, un ladrón que termina convirtiéndose en su aliado. Juntos emprenden una aventura que llevará a Rapunzel a descubrir el mundo exterior y su verdadera identidad.