Diego Luna se integra al live action de 'Enredados' que prepara Disney

El papel de Diego Luna en el live action de Enredados

Para esta nueva versión, Teagan Croft interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim dará vida a Flynn Rider. También se suma Kathryn Hahn, consolidando un reparto que mezcla talento joven con figuras reconocidas.

En el caso de Diego Luna , su participación ha generado gran expectativa, ya que interpretará a un personaje completamente nuevo, creado especialmente para esta adaptación. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre su rol dentro de la historia.

Diego Luna (Getty Images)

El proyecto estará dirigido por Michael Gracey, conocido por The Greatest Showman, mientras que el guion correrá a cargo de Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor.

El rodaje está previsto para iniciar en junio en España, aunque por el momento no hay fecha oficial de estreno.