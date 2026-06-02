La gran admiración entre Marina de Tavira y Camila Sodi, actual pareja y exesposa de Diego Luna

Marina de Tavira responde al elogio de Camila Sodi

Al ser cuestionada sobre los comentarios que hizo Camila Sodi , expareja de su novio Diego Luna, acerca de su trabajo actoral, Marina de Tavira agradeció el gesto, aunque evitó aceptarse como una intérprete excepcional.

Marina de Tavira (Getty Images )

“Bueno, pues le agradezco mucho el comentario, pero no es así, en lo absoluto, pero con mucho cariño se lo agradezco”, expresó.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz también habló sobre el libro que Camila escribió tras la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, una obra en la que plasmó su proceso de duelo.

Marina confirmó que tuvo la oportunidad de leerlo y aprovechó para destacar el papel que tienen las distintas expresiones artísticas en momentos de dolor: “Por supuesto, finalmente escribir, actuar, es una manera de crear conexiones, de también transitar los propios dolores, de transformarlos, entonces... Sí, claro que sí”, comentó.

Diego Luna y Camila Sodi estuvieron casados entre 2008 y 2013, periodo en el que formaron una familia y se convirtieron en papás de Jerónimo y Fiona. Tras su separación, ambos han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza y bienestar de sus hijos. Años más tarde, el actor inició una relación sentimental con Marina de Tavira, con quien ha compartido diversos proyectos y apariciones públicas desde 2019. Aunque la actriz suele mantener un perfil discreto respecto a su vida personal, recientemente recibió elogios de Camila, un gesto que reflejó el respeto y la buena relación que existe entre ambas.