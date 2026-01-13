Publicidad

Diego Luna y Marina de Tavira en los Golden Globes: El actor cuenta cómo vivió la experiencia

El actor Diego Luna habló de su experiencia junto a Marina de Tavira en los Golden Globes, en los que estuvo nominado en la categoría Mejor Actor en Serie de Drama.
mar 13 enero 2026 12:19 PM
Diego Luna y Marina de Tavira en los Golden Globes. (Getty Images)

Diego Luna regresó a México tras asistir a los Golden Globes , en los que estuvo nominado en la categoría Mejor Actor en Serie de Drama por su interpretación de Cassian Andor en la serie “Andor”.

En su encuentro con la prensa en el aeropuerto, habló de su experiencia y de la oportunidad de compartirla con su pareja, la también admirada actriz Marina de Tavira, con quien mantiene una relación desde hace más de cinco años.

“Fue bien lindo poder compartir eso con ella y bien lindo haber compartido esa noche con tanta gente que quiero”, declaró Diego. Además, destacó la importancia de vivir un momento tan relevante junto a colegas, varios de ellos latinos, lo que lo ha llevado a tomar mayor conciencia del valor de la comunidad que se ha formado a lo largo de su carrera.

En cuanto al posicionamiento de los latinos en premiaciones internacionales, Diego Luna fue claro al señalar que la industria atraviesa una etapa de transformación. “La hemos aprovechado al cien, me da muchísimo gusto vivir esta época (…) A mí me tocó hace una o dos décadas vivir otra realidad”, afirmó.

Diego Luna y Marina de Tavira en los Golden Globes. (Getty Images)

Sobre su nominación, aseguró que, aunque no obtuvo el galardón, la experiencia sigue siendo significativa. “Este es el tercer año que me toca ir. El primero sí estaba muy nervioso, el segundo no tanto y este menos, pero ese momentito en el que van a decir los nombres siempre te sube el ritmo cardíaco”, confesó.

El artista mexicano también reconoció la influencia de figuras como Guillermo del Toro y Eugenio Derbez en este proceso de apertura. “Fui viendo cómo las cosas fueron transformándose, cómo se fueron abriendo espacios y cómo los fuimos utilizando”.

Cuando fue cuestionado sobre cómo ha ayudado a Camila Sodi en su duelo por la muerte de su madre, Luna no quiso profundizar en el dolor de la madre de sus hijos: “A mí me da mucho gusto que escriba el libro, y que ustedes estén ahí acompañándola, les agradezco eso y eso ahí se queda".

Diego Luna y Marina de Tavira en los Golden Globes. (Getty Images)

