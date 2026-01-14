Diego Luna celebra públicamente el éxito del nuevo libro de su ex Camila Sodi

Diego Luna sorprende al celebrar públicamente el éxito del nuevo libro de su ex Camila Sodi

Durante un encuentro con los medios, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Diego Luna destacó no solo el éxito comercial del nuevo libro de su ex esposa Camila Sodi, sino también la importancia de que la actriz se haya animado a compartir su experiencia profundamente personal sobre el duelo familiar.

“A mí me da mucho gusto que escriba el libro y que ustedes estén ahí acompañándola, les agradezco eso”, dijo.

Camila Sodi (Selene Alaide)

Según señaló, el proyecto conecta con el público precisamente por la honestidad con la que aborda el proceso de pérdida, transformando una experiencia íntima en un relato con el que muchas personas pueden identificarse.

“Festejo que haya escrito el libro y celebro muchísimo que le esté yendo tan bien, entiendo que se agotó y que ya van por un segundo tiraje”, dijo.

Getty Images (Kevin Winter)

Más allá de la opinión sobre el contenido del libro, el gesto de Luna llamó la atención porque refleja una relación cordial y respetuosa entre la ex pareja, quienes, a pesar de estar separados desde hace más de siete años, han priorizado mantener una buena relación por el bien de sus hijos, Fiona y Jerónimo.

Camila Sodi y Diego Luna son papás de un par de adolescentes. (Getty Images)

El pequeño libro del duelo: así explora Camila Sodi la pérdida, la memoria y la sanación

El nuevo libro de Camila Sodi, El pequeño libro del duelo, es una obra personal y emotiva sobre la experiencia del duelo a través de los ojos de una mujer que ha enfrentado la pérdida de su mamá y ha encontrado en la escritura una forma de procesar y nombrar el dolor.

Camia Sodi y Gaby Vargas (Selene Alaide)

La autora y actriz mexicana, escribió esta obra tras la muerte de Ernestina Sodi, en noviembre de 2024, un hecho que marcó profundamente su vida y la de su familia.

En El pequeño libro del duelo, Sodi no se limita a narrar una historia de pérdida, sino que abre una ventana hacia sus emociones más profundas, invitando a los lectores a acompañarla en un recorrido que combina la vulnerabilidad con la honestidad.