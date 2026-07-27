Cristian Castro confirma su romance y presenta a Ángela, su nueva pareja

Cristian Castro presenta a su nueva novia y comparte detalles de su relación

Aunque la joven prefirió mantenerse fuera de cámara debido a su timidez, Cristian Castro no ocultó la felicidad que vive en esta nueva etapa y aseguró que siempre ha disfrutado compartir su vida en pareja.

"No, yo lo único que pienso desde chiquito es en estar en pareja. A mí me gusta mucho estar disfrutando mucho a la mujer. La mujer pues es la criatura más preciosa, desde que vi a mi abuelita".

Cristian Castro. (José Jorge Carreón/Ocesa)

Incluso, entre bromas, explicó por qué su novia evitó aparecer frente a las cámaras: "Caray, acá la Ángela, la Ángela no quiere dar la cara. Es mexicanota. Ángela, muy tímida".

Al preguntarle si le atraen las mujeres reservadas, respondió con humor:"Sí, pero solamente así es actuando".

Ángela, novia de Cristian Castro (YouTube)

Más adelante, el cantante también habló sobre la cercanía que siempre ha buscado con sus seguidores y el interés que existe por su vida privada.

"A mí me gustan mucho ustedes. Si no te gusta la gente, pues para qué te metes a cantar, ¿verdad? Yo creo que cantar es como algo tipo de político. Les ha interesado mucho mi vida personal. Les agradezco obviamente por mi papá y mi mamá que los conocen muy bien, mis tíos que también los quieren mucho, a Ramón y a Germán. Y la verdad que somos una familia pues nada, muy trabajadora".