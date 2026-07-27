Cristian Castro atraviesa un momento de cambios tanto en el plano personal como en el profesional. Durante una entrevista con Ventaneando, realizada tras su presentación en Puebla, el cantante sorprendió al presentar a Ángela, la mujer con quien mantiene una relación sentimental y de quien habló públicamente por primera vez.
Cristian Castro confirma su romance y presenta a Ángela, su nueva pareja
Cristian Castro presenta a su nueva novia y comparte detalles de su relación
Aunque la joven prefirió mantenerse fuera de cámara debido a su timidez, Cristian Castro no ocultó la felicidad que vive en esta nueva etapa y aseguró que siempre ha disfrutado compartir su vida en pareja.
"No, yo lo único que pienso desde chiquito es en estar en pareja. A mí me gusta mucho estar disfrutando mucho a la mujer. La mujer pues es la criatura más preciosa, desde que vi a mi abuelita".
Incluso, entre bromas, explicó por qué su novia evitó aparecer frente a las cámaras: "Caray, acá la Ángela, la Ángela no quiere dar la cara. Es mexicanota. Ángela, muy tímida".
Al preguntarle si le atraen las mujeres reservadas, respondió con humor:"Sí, pero solamente así es actuando".
Más adelante, el cantante también habló sobre la cercanía que siempre ha buscado con sus seguidores y el interés que existe por su vida privada.
"A mí me gustan mucho ustedes. Si no te gusta la gente, pues para qué te metes a cantar, ¿verdad? Yo creo que cantar es como algo tipo de político. Les ha interesado mucho mi vida personal. Les agradezco obviamente por mi papá y mi mamá que los conocen muy bien, mis tíos que también los quieren mucho, a Ramón y a Germán. Y la verdad que somos una familia pues nada, muy trabajadora".
Cristian Castro celebra un logro académico y ya piensa en la universidad
Además de compartir este nuevo capítulo en su vida amorosa, Cristian Castro contó que recientemente concluyó la preparatoria, un objetivo personal que celebrará acompañado por su madre, Verónica Castro, quien será la madrina de su generación.
"Un gran logro para mí por haber terminado la preparatoria, el bachillerato, y la verdad, que sigamos hacia la carrera. La mamá va a ser la madrina de la generación, Vero, así que gracias a Vero por aceptar. Estoy contentísimo con ella y la verdad está feliz, ya compró algunos rosarios o algo así me dijo, y ya nos quiere hacer religiosos a todos Verónica ahora".
Como parte de la ceremonia de graduación, el cantante adelantó que interpretará un tema muy especial de su infancia:"Voy a cantar una canción dentro de la ceremonia y vamos a cantar una canción que grabé de chiquito que se llama 'Estudiar', no sé si la recuerden, pero la grabé en el primer disco que hice de las de Cristian y sus pollitas".
También confesó que espera contar con la presencia de sus hijos en ese momento tan importante: "Ay, ojalá", dijo. Después de confirmar que ya los invitó, agregó: "Sí, obviamente. Y ojalá que estuvieran".
Mirando hacia el futuro, Cristian reveló que no piensa detener su formación académica y que le gustaría estudiar Diseño Industrial: "Como para crear productos y a mí me gustan mucho los productos mexicanos y siempre con la nostalgia de las cosas bonitas que nos pasaron a todos durante todas nuestras vidas".