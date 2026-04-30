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Espectáculos

Diego Luna gana batalla contra marca de whisky por uso indebido de su imagen

La Suprema Corte resolvió a favor de Diego Luna tras un litigio de 14 años contra Diageo por usar su imagen sin autorización en una campaña de whisky.
jue 30 abril 2026 09:06 AM
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Diego Luna (Getty Images )
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Diego Luna gana batalla contra marca de whisky por uso indebido de su imagen

La resolución ordena que el actor sea indemnizado con al menos el 40% de las ventas generadas por el producto durante el tiempo en que se transmitió el comercial, sin descontar costos de producción o comercialización, como lo determinó en agosto de 2025 un tribunal colegiado.

“El caso deja un mensaje claro: el uso comercial de la imagen ajena tiene consecuencias jurídicas que no pueden diluirse mediante cálculos contables”, aseguró el ministro Arístides Guerrero García.

El caso se remonta a la campaña “Caminando con Gigantes”, en la que aparecían imágenes del actor y su hijo, sin autorización expresa.

El anuncio fue difundido tanto en televisión abierta como de paga y terminó convirtiéndose en uno de los litigios más relevantes en México sobre derechos de imagen y explotación comercial de la identidad.

La Corte no solo respaldó a Diego Luna, sino que también fijó un criterio que fortalece el derecho a la propia imagen en México. De acuerdo con la resolución, las empresas que utilicen la imagen de una persona con fines comerciales sin consentimiento deberán pagar una indemnización calculada sobre las ganancias obtenidas, sin posibilidad de reducir el monto argumentando gastos operativos.

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Diego Luna (Getty Images)

El ministro Arístides Guerrero García explicó durante la discusión que el derecho a la imagen está ligado a la dignidad humana y a la capacidad de cada persona para decidir cómo se utiliza su identidad visual.

El caso también recordó otro litigio similar relacionado con la misma campaña: el de Gael García Bernal, quien igualmente demandó a la marca años atrás por uso indebido de su imagen.

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El uso de la imagen del hijo de Diego Luna podría derivar en otra demanda

Aunque la Suprema Corte reconoció que el uso de la imagen del hijo menor de edad de Diego Luna dentro de la campaña publicitaria podría vulnerar derechos relacionados con la protección de la infancia, aclaró que ese tema no podía formar parte de la indemnización resuelta en el juicio actual.

La razón, explicó la ministra Yasmín Esquivel Mossa, es que el menor no figuró formalmente como parte del amparo promovido por el actor. “No debemos perder de vista que la suplencia de la queja en favor de menores de edad operaría si figuran como parte en el juicio de amparo”, señaló durante la discusión del caso.

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Diego Luna (Getty Images)

Pese a ello, varios ministros coincidieron en que sí existe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso legal específicamente por el uso comercial de la imagen del menor. El ministro Irving Espinosa Betanzo incluso planteó que una eventual indemnización debería entregarse directamente al hijo de Diego Luna y no al actor, además de sugerir la participación de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para evaluar posibles afectaciones.

La ministra María Estela Ríos González también reconoció que “sí es indebido que se haya hecho uso de su imagen”, dejando ver la preocupación del pleno sobre la protección de menores en campañas comerciales.

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