Diego Luna gana batalla contra marca de whisky por uso indebido de su imagen

La resolución ordena que el actor sea indemnizado con al menos el 40% de las ventas generadas por el producto durante el tiempo en que se transmitió el comercial, sin descontar costos de producción o comercialización, como lo determinó en agosto de 2025 un tribunal colegiado.

“El caso deja un mensaje claro: el uso comercial de la imagen ajena tiene consecuencias jurídicas que no pueden diluirse mediante cálculos contables”, aseguró el ministro Arístides Guerrero García.

✅#ComunicadoSonoro | Hoy la #SCJN garantizó que utilizar la imagen de una persona sin su consentimiento para publicidad, amerita el pago de una indemnización de al menos el 40 % del precio de venta o del servicio ofertado.



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El caso se remonta a la campaña “Caminando con Gigantes”, en la que aparecían imágenes del actor y su hijo, sin autorización expresa.

El anuncio fue difundido tanto en televisión abierta como de paga y terminó convirtiéndose en uno de los litigios más relevantes en México sobre derechos de imagen y explotación comercial de la identidad.

La Corte no solo respaldó a Diego Luna, sino que también fijó un criterio que fortalece el derecho a la propia imagen en México. De acuerdo con la resolución, las empresas que utilicen la imagen de una persona con fines comerciales sin consentimiento deberán pagar una indemnización calculada sobre las ganancias obtenidas, sin posibilidad de reducir el monto argumentando gastos operativos.

Diego Luna (Getty Images)

El ministro Arístides Guerrero García explicó durante la discusión que el derecho a la imagen está ligado a la dignidad humana y a la capacidad de cada persona para decidir cómo se utiliza su identidad visual.

El caso también recordó otro litigio similar relacionado con la misma campaña: el de Gael García Bernal, quien igualmente demandó a la marca años atrás por uso indebido de su imagen.