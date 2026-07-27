Belinda se transforma en Carlota de Bélgica para la nueva serie de HBO Max

Belinda se transforma en Carlota de Bélgica

La plataforma eligió una fecha con un simbolismo especial para compartir el primer vistazo de la producción, ya que coincide con el aniversario del matrimonio entre Carlota de Bélgica y Maximiliano de Habsburgo, un acontecimiento que marca el inicio de la historia que llevará a la pantalla.

Belinda se transforma en Carlota de Bélgica (HBO Max)

Las fotografías muestran a Belinda completamente transformada en la emperatriz, con un elaborado vestuario de época. En las imágenes también aparecen Jaime Lorente como Maximiliano, Miguel Ángel Silvestre en el papel de Alfred van der Smissen y Mabel Cadena como Josefa, personajes que tendrán un papel clave en el desarrollo de la trama.

La producción propone una reinterpretación contemporánea de uno de los capítulos más trascendentes del Segundo Imperio Mexicano. A través de la ficción, la serie abordará temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y los conflictos personales que marcaron el destino de la emperatriz.