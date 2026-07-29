La relación entre BTS y los premios Grammy entró en un nuevo capítulo. El grupo surcoreano anunció que no presentará su candidatura para la próxima edición de los galardones, una decisión que trasciende la competencia anual y que abre un debate sobre la forma en que la industria musical internacional reconoce a los artistas fuera del mercado anglosajón.
BTS demuestra su poder al decir “no” a los premios Grammy; mientras el CEO de la Academia lamenta y acepta su decisión
El anuncio de la banda de k-pop integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook llegó apenas unas semanas después de que la Academia de la Grabación estadounidense revelara la creación de la categoría de Pop Asiático.
La incorporación, de acuerdo con los Grammys, busca reconocer el crecimiento comercial y artístico del género, pero para BTS parece representar una clasificación excluyente que el grupo no comparte.
BTS rechaza competir en los Grammys bajo una categoría 'regional'
A través de un comunicado difundido de manera simultánea por sus siete integrantes en redes sociales, BTS explicó que su decisión de no ser eligibles a los Grammy responde a un principio más amplio que una estrategia de premios.
"Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los premios Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada como música en sí misma, en lugar de distinguirla por región o idioma. Gracias a ARMY y a todos los que siempre están con nosotros", se lee en el texto.
El mensaje evita cualquier confrontación directa con la Academia, pero deja clara una postura de que BTS considera que la música debe competir sin etiquetas geográficas o lingüísticas.
La declaración también refleja una posición que el grupo ha sostenido durante años. Desde su crossover al mercado estadounidense, BTS insistió en que el idioma no debe determinar el alcance ni el valor artístico de una obra, una discusión que cobró fuerza conforme las producciones en español, coreano y otros idiomas comenzaron a ganar espacio en los principales mercados musicales.
El CEO de los Grammy reacciona a la postura de BTS
La decisión de BTS recibió una respuesta pública de Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de la Grabación estadounidense, quien lamentó la ausencia del grupo, aunque dejó claro que respeta su postura.
"Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en los Premios Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión".
Más allá de expresar su sentir, Mason dedicó buena parte de su comunicado a explicar el propósito de la nueva categoría de Pop Asiático y a responder una de las principales interpretaciones que surgieron tras el anuncio del grupo.
La Academia defiende la creación de la categoría del Pop Asiático
El CEO de la Academia afirmó que la nueva categoría nació para ampliar el reconocimiento a una industria musical que mantiene un crecimiento sostenido y no para separar a los artistas asiáticos del resto de la competencia.
Según Mason, incorporar nuevas categorías permite reconocer a más músicos sin limitar sus posibilidades de competir en los premios principales.
También aclaró que cualquier artista inscrito en una categoría de género puede aspirar al mismo tiempo a Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos por la Academia.
Con ello buscó disipar la idea de que la creación del Pop Asiático relegaría automáticamente a sus intérpretes a una competencia exclusiva entre artistas de la región.
La ausencia de BTS del Grammy es un mensaje para la industria
Aunque BTS no convocó a un boicot ni cuestionó directamente a la Academia (como lo han hecho otros artistas en el pasado, como J Balvin, por ejemplo), su decisión posee un peso simbólico difícil de ignorar.
Desde su debut en 2013, el grupo transformó la presencia del K-pop en Occidente, encabezó las listas de Billboard, vendió localidades en estadios en distintos continentes y acumuló una de las comunidades de seguidores más grandes del mundo: ARMY.
Pocas bandas en el mundo poseen hoy la capacidad de renunciar voluntariamente a la principal premiación de la industria estadounidense y seguir su camino tras tomar dicha decisión.
Por ello, la reacción inmediata del director ejecutivo de los Grammy deja ver la importancia que la organización da a la banda surcoreana. No es habitual que la Academia responda públicamente a la ausencia de un artista, mucho menos mediante un comunicado en el que explica el sentido de una categoría creada unas cuantas semanas atrás.