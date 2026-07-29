BTS demuestra su poder al decir “no” a los premios Grammy; mientras el CEO de la Academia lamenta y acepta su decisión

El anuncio de la banda de k-pop integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook llegó apenas unas semanas después de que la Academia de la Grabación estadounidense revelara la creación de la categoría de Pop Asiático.

La incorporación, de acuerdo con los Grammys, busca reconocer el crecimiento comercial y artístico del género, pero para BTS parece representar una clasificación excluyente que el grupo no comparte.

BTS rechaza competir en los Grammys bajo una categoría 'regional'

A través de un comunicado difundido de manera simultánea por sus siete integrantes en redes sociales, BTS explicó que su decisión de no ser eligibles a los Grammy responde a un principio más amplio que una estrategia de premios.

BTS rechaza participar en los Premios Grammy (Instagram / BTS)

"Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los premios Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada como música en sí misma, en lugar de distinguirla por región o idioma. Gracias a ARMY y a todos los que siempre están con nosotros", se lee en el texto.

El mensaje evita cualquier confrontación directa con la Academia, pero deja clara una postura de que BTS considera que la música debe competir sin etiquetas geográficas o lingüísticas.

La declaración también refleja una posición que el grupo ha sostenido durante años. Desde su crossover al mercado estadounidense, BTS insistió en que el idioma no debe determinar el alcance ni el valor artístico de una obra, una discusión que cobró fuerza conforme las producciones en español, coreano y otros idiomas comenzaron a ganar espacio en los principales mercados musicales.