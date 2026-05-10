La visita de BTS a la Arena México provocó furor entre los fans del K-pop y los amantes de la lucha libre mexicana. Los integrantes de la banda asistieron a una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde disfrutaron de una noche llena de llaves, vuelos y la energía característica del público mexicano.
BTS vive una noche de lucha libre en la Arena México y Místico les dedica un emotivo homenaje
Las imágenes de los artistas dentro de la llamada “Catedral de la lucha libre” rápidamente se viralizaron en redes sociales. Videos y fotografías mostraron a los cantantes atentos al espectáculo y reaccionando emocionados a varios momentos del evento. Uno de los integrantes que más llamó la atención fue Jin, quien se mostró sorprendido y divertido durante gran parte de la función.
Místico sorprende con homenaje a BTS
Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Místico apareció con una vestimenta inspirada en BTS como homenaje a la agrupación surcoreana. El gesto fue recibido con entusiasmo por los asistentes y especialmente por las ARMY, quienes no tardaron en compartir imágenes y mensajes celebrando la inesperada unión entre el K-pop y la lucha libre mexicana.
En redes sociales, muchos usuarios calificaron la escena como “histórica” y “surrealista”, destacando cómo dos fenómenos culturales tan distintos lograron coincidir en una misma noche en la capital mexicana.
El cariño de BTS por México
La relación de BTS con México se ha fortalecido desde sus primeras visitas al país. En distintas ocasiones, la agrupación ha expresado el cariño que siente por sus seguidores mexicanos, quienes suelen convertir en tendencia cualquier referencia de la banda hacia la cultura o el público del país.
Antes de sus conciertos, los integrantes también visitaron el Palacio Nacional, donde fueron recibidos por cientos de fans que abarrotaron el Zócalo capitalino. Esa visita fue la antesala de los conciertos que el grupo ofrece actualmente en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial “ARIRANG”, que contempla más de 80 fechas en 34 ciudades.
Tras sus presentaciones del 7 y 9 de mayo, la agrupación todavía tiene programado un concierto más este domingo 10 de mayo. Para muchos fans, su paso por la Arena México no solo representó un momento de descanso entre shows, sino también una nueva muestra de cercanía y cariño hacia el público mexicano.