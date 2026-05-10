BTS vive una noche de lucha libre en la Arena México y Místico les dedica un emotivo homenaje

Las imágenes de los artistas dentro de la llamada “Catedral de la lucha libre” rápidamente se viralizaron en redes sociales. Videos y fotografías mostraron a los cantantes atentos al espectáculo y reaccionando emocionados a varios momentos del evento. Uno de los integrantes que más llamó la atención fue Jin, quien se mostró sorprendido y divertido durante gran parte de la función.

Místico sorprende con homenaje a BTS

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Místico apareció con una vestimenta inspirada en BTS como homenaje a la agrupación surcoreana. El gesto fue recibido con entusiasmo por los asistentes y especialmente por las ARMY, quienes no tardaron en compartir imágenes y mensajes celebrando la inesperada unión entre el K-pop y la lucha libre mexicana.

Místico (Instagram)

En redes sociales, muchos usuarios calificaron la escena como “histórica” y “surrealista”, destacando cómo dos fenómenos culturales tan distintos lograron coincidir en una misma noche en la capital mexicana.