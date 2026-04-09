Contra viento y marea, BTS da inicio a su gira mundial bajo a una fuerte lluvia que no "aguadó" la fiesta

BTS inicia su gira mundial de conciertos con el primer show en Corea del Sur

Las megaestrellas del k-pop BTS iniciaron este jueves una gira global que incluye varias paradas en América Latina, respaldados por el éxito de su nuevo álbum en las listas mundiales y su gigantesco concierto de regreso en el corazón de Seúl.

Con 85 actuaciones programadas en 34 ciudades de todo el mundo, la expectación es tal que los analistas se han aventurado a estimar que podría incluso superar en ingresos al reciente Eras Tour de Taylor Swift.

Los llamados "reyes" del pop coreano pasarán por Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica, con shows en la Ciudad de México (7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP), Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid.

El primer show de la gira "¡empezó!", comentó este jueves un responsable de HYBE, la discográfica del grupo, a AFP.

BTS dio inicio a su gira mundial Arirang sin importar la fuerte lluvia que cayó en Goyang, Corea del Sur (Chung Sung-Jun)

Los fans se concentraron en Goyang, a unos 16 km al noroeste de Seúl, que engalanó para la ocasión varios de sus sitios emblemáticos, como el Parque del Lago Ilsan, con iluminación del color púrpura emblemático de BTS.