Tras su exitoso y esperado regreso, BTS arrancó su gira mundial con el primero de sus conciertos en Goyang, Corea del Sur, y sin importar la fuerte lluvia que cayó, la noche de este jueves se llenó de música, baile y fiesta en el escenario y el graderío con la presencia de las ARMY bien cubiertas con capas y paraguas.
Contra viento y marea, BTS da inicio a su gira mundial bajo a una fuerte lluvia que no "aguadó" la fiesta
BTS inicia su gira mundial de conciertos con el primer show en Corea del Sur
Las megaestrellas del k-pop BTS iniciaron este jueves una gira global que incluye varias paradas en América Latina, respaldados por el éxito de su nuevo álbum en las listas mundiales y su gigantesco concierto de regreso en el corazón de Seúl.
Con 85 actuaciones programadas en 34 ciudades de todo el mundo, la expectación es tal que los analistas se han aventurado a estimar que podría incluso superar en ingresos al reciente Eras Tour de Taylor Swift.
@billboard The sample heard ‘round the world 🥹🇰🇷 BTS bring “Body to Body” to opening night of their Arirang world tour #bts #arirang #arirangworldtour #bodytobody ♬ original sound - billboard
Los llamados "reyes" del pop coreano pasarán por Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica, con shows en la Ciudad de México (7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP), Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid.
El primer show de la gira "¡empezó!", comentó este jueves un responsable de HYBE, la discográfica del grupo, a AFP.
Los fans se concentraron en Goyang, a unos 16 km al noroeste de Seúl, que engalanó para la ocasión varios de sus sitios emblemáticos, como el Parque del Lago Ilsan, con iluminación del color púrpura emblemático de BTS.
Sin importar la lluvia, BTS arma una fiesta internacional en el primer concierto de su gira 'Arirang'
Los asistentes al primer concierto de la gira Arirang de BTS, muchos de ellos vestidos de morado, hicieron fila delante del estadio pese a la lluvia. Una multitud que daba cuenta del alcance global de los surcoreanos: entre los que esperaban se oían conversaciones en inglés, español, chino y japonés.
"Creo que fue el boleto más difícil que haya tenido nunca. Incluso en Corea, con un internet rápido, yo estaba en el puesto 80.000 de la fila", contó a la AFP Evelyn Soto Villarreal, una mexicana de 27 años que reside en Busan.
"La lluvia no va a pararnos", dijo Czarina Marushka Geronimo, de 33 años. "Volamos desde Filipinas solo para ver el concierto, estamos muy nerviosos".
En Goyang, donde nació el líder del grupo, RM, hay programados además otros dos conciertos el 11 y el 12 de abril. Para cada uno, se esperan unos 40.000 espectadores.
BTS quiere una cita con "el público de todo el mundo"
"Queremos encontrarnos con el público de todo el mundo lo antes posible y dado que esta es nuestra primera gira mundial en mucho tiempo, queremos experimentar de primera mano la cultura y el ambiente de los conciertos de cada región", dijo este jueves Jin, uno de los siete integrantes de BTS.
Considerada a menudo como la mayor banda masculina del mundo, BTS se reunió de forma íntegra en marzo pasado sobre el escenario por primera vez luego de una pausa de casi cuatro años, para que sus siete miembros cumplieran el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.
@7bts_official_bighit_7 #bts #concert #explore #fyp ♬ asl audio - BTS 방탄소년단
Su concierto de regreso desde la plaza Gwanghwamun, frente al histórico palacio de Gyeongbokgung de Seúl, congregó a unos cien mil fans, según su sello discográfico.
Su transmisión en Netflix atrajo a 18.4 millones de espectadores en todo el planeta, informó el gigante del streaming.
'Arirang', un nuevo capítulo para BTS
Su nuevo álbum ARIRANG fue presentado un día antes del concierto en Seúl como un reflejo de la identidad coreana de la banda. Toma su nombre de una canción folclórica tradicional que evoca la nostalgia y la separación, y es considerada como el himno nacional oficioso del país asiático.
Con este disco, el grupo quiso ir más allá de los temas del dolor adolescente y los conflictos internos para adentrarse "en un ámbito en el que reflexionan más profundamente" sobre sí mismos, señaló a la AFP Kim Jeong-seob, autor del libro El universo de BTS.
Al describir la gira como el inicio de un "nuevo capítulo", Kim Jeong-seob, también especialista en cultura del entretenimiento coreana en la Universidad de Sungshin en Seúl, consideró que los problemas mundiales actuales, como las guerras y los conflictos étnicos y religiosos, podrían reflejarse en su trabajo.
Con información de AFP