BTS quedó enamorado de México: Comparte emocionantes imágenes de su visita a Palacio Nacional

BTS cumplió el deseo de ARMY México con Airplane Pt. 2

Durante su gira ARIRANG, BTS interpreta dos canciones sorpresa que cambian en cada presentación y que suelen desatar la emoción de los fans.

BTS (YouTube)

Antes de la visita del grupo a México, fans mexicanos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que BTS interpretara “Airplane Pt. 2” en alguno de sus tres conciertos en el Estadio GNP debido a que la canción menciona a México y hace referencia al mariachi, por lo que para los seguidores era casi obligatorio escucharla en vivo durante su paso por el país.

Y finalmente ocurrió. Durante su último concierto en México, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook sorprendieron al público interpretando "Airplane Pt. 2” como una de las canciones sorpresa de la noche, provocando una euforia inmediata entre los asistentes.

BTS durante su visita a la Ciudad de México (YouTube)

Según se mostró en el video de su visita al Palacio Nacional, la elección del tema nació precisamente de un momento espontáneo con sus fans mexicanos. Después de que los integrantes salieran al balcón para despedirse del ARMY reunido en el Zócalo, los fans comenzaron a cantar “Airplane Pt. 2”, algo que llamó la atención del grupo.

Fue entonces cuando los integrantes comentaron entre ellos que debían incluir esa canción en alguno de sus conciertos en México, decisión que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales e inolvidables de su paso por el país.