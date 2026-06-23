Condenan a un año de cárcel a una fan por acosar a Jungkook de BTS

Condenan a un año de cárcel a una fan por acosar a Jungkook de BTSDe acuerdo con la información judicial retomada por medios internacionales, la acusada habría acudido en múltiples ocasiones a la residencia del cantante en Seúl, llegando incluso a tocar el timbre hasta 133 veces en un solo día y a intentar ingresar al domicilio en más de una ocasión.

Las investigaciones detallan que la mujer visitó la vivienda del artista en repetidas ocasiones durante varias semanas, acumulando más de 20 incursiones en el entorno del domicilio.

En uno de los episodios más graves, habría aprovechado la entrada de un repartidor para intentar acceder a la propiedad.

Jungkook de BTS (Getty Images)

Pese a haber sido advertida por las autoridades y enfrentar una orden de restricción que le prohibía acercarse al cantante a menos de 100 metros, la acusada continuó con sus intentos de contacto, lo que derivó en su arresto y posterior proceso judicial.