Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur tras ser encontrada culpable de acosar a Jungkook, integrante del grupo BTS , en un caso que ha generado amplia atención mediática por la insistencia de sus acciones y la gravedad del comportamiento reportado.
Condenan a un año de cárcel a una fan por acosar a Jungkook de BTS
Condenan a un año de cárcel a una fan por acosar a Jungkook de BTS
Condenan a un año de cárcel a una fan por acosar a Jungkook de BTSDe acuerdo con la información judicial retomada por medios internacionales, la acusada habría acudido en múltiples ocasiones a la residencia del cantante en Seúl, llegando incluso a tocar el timbre hasta 133 veces en un solo día y a intentar ingresar al domicilio en más de una ocasión.
Las investigaciones detallan que la mujer visitó la vivienda del artista en repetidas ocasiones durante varias semanas, acumulando más de 20 incursiones en el entorno del domicilio.
En uno de los episodios más graves, habría aprovechado la entrada de un repartidor para intentar acceder a la propiedad.
Pese a haber sido advertida por las autoridades y enfrentar una orden de restricción que le prohibía acercarse al cantante a menos de 100 metros, la acusada continuó con sus intentos de contacto, lo que derivó en su arresto y posterior proceso judicial.
La decisión del tribunal y las medidas impuestas
El tribunal surcoreano determinó una pena de prisión suspendida de un año, además de imponer medidas de alejamiento y expulsión del país una vez que la sentencia quede firme.
Las autoridades consideraron el comportamiento como un caso de acoso reiterado, aunque tomaron en cuenta circunstancias personales al momento de dictar la condena.
El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de las celebridades en Corea del Sur y los límites legales frente a conductas obsesivas dentro del fenómeno global del fandom, especialmente en torno a figuras de alto perfil como los integrantes de BTS.