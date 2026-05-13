RM de BTS se suma a la ‘Fridomanía’ y dedica emotivo mensaje a Frida Kahlo y Diego Rivera en su visita a la Casa Azul

El mensaje que RM, líder de BTS, dedicó a Frida Kahlo y Diego Rivera en su visita a la Casa Azul

En el libro de visitantes de Casa Azul, RM escribió un mensaje para Frida y Diego de su puño y letra en el que deja ver que, más allá del tiempo que lo separa de ellos y las diferencias culturales, su esencia lo tocó de manera especial.

“Queridos Frida y Diego… No puedo comprender todas sus historias… pero la vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso… Me volví más humilde… Su legado brillará e inspirará a muchas generaciones futuras… Gracias por el amor y la lucha. ¡Viva la vida!”, escribió el cantante en inglés.

RM, líder de BTS, deja un emotivo mensaje dedicado a Frida Kahlo y Diego Rivera durante su visita a la Casa Azul (Instagram / Casa Azul)

Sus palabras fueron compartidas por el museo en redes sociales, donde destacaron la importancia de que figuras internacionales reconozcan el legado cultural de México.