RM, líder de BTS, demuestra su cariño por la Selección Mexicana al llevar el jersey del Tri

El video comenzó a circular en redes sociales durante los últimos días y rápidamente se hizo viral. En las imágenes se observa al rapero y compositor luciendo el jersey blanco de México mientras hacía la prueba de sonido para un concierto de la banda en España.

La playera, se trata de la edición especial de Adidas en colaboración con el diseñador Willy Chavarria.

La aparición ocurre en un momento especialmente significativo para BTS, cuyos integrantes comienzan a retomar sus actividades grupales tras concluir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y venir recientemente a México.



Namjoon usando la chamarra de Adidas x Willy Chavarria inspirada en la Selección de México durante el sound check del día de hoy en Madrid 🇲🇽 En la parte posterior se incluye “MÉXICO” con la tipografía de la Copa Mundial de la FIFA México 1986. #RM #Namjoon #BTS pic.twitter.com/3uSYF1GVkY — BTSchartsMX🇲🇽 (@mxcharts) June 26, 2026

Las imágenes fueron compartidas por seguidores de BTS en plataformas como X, TikTok e Instagram. En cuestión de horas, el nombre de RM se colocó entre las principales tendencias y miles de usuarios celebraron verlo portar uno de los jerseys más comentados del Mundial 2026.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos fans mexicanos agradecieron el gesto con mensajes de cariño, otros comenzaron a especular sobre una posible visita del cantante a México en los próximos meses, aunque hasta ahora no existe ningún anuncio oficial.

El entusiasmo también se explica por la estrecha relación que BTS ha construido con el público mexicano a lo largo de los años. El grupo ha encabezado tendencias en el país con cada uno de sus lanzamientos y ha expresado en distintas ocasiones su agradecimiento por el apoyo de ARMY México.