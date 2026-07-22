Danna habla de la conexión especial que sintió al ver a Leo Messi y Justin Bieber en la final del Mundial de Futbol

Así vivió Danna la final del Mundial de Futbol junto a su novio Alex Hoyer

La cantante asistió al encuentro acompañada de su novio, el músico Alex Hoyer, y describió la jornada como una experiencia que la marcó tanto por el ambiente en las tribunas como por los momentos que presenció dentro y fuera de la cancha.

La intérprete explicó que el partido representó mucho más que un evento deportivo, pues le permitió compartir una vivencia especial con Hoyer y formar parte de una celebración que reunió a aficionados de distintas partes del mundo.

Danna de la experiencia que vivió en la final de la Copa del Mundo más allá de lo deportivo (Instagram / Danna)

"Estuvo brutal, fue intensísimo, un partido épico. Feliz de haberlo compartido obviamente con Alex. Muy, muy lindo, muy cool, muy contenta", expresó a su llegada al país.