Danna regresó a México tras asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España derrotó a Argentina para conquistar su segundo título mundial, lo que se convirtió en una experiencia que fue más allá de lo deportivo, en especial por ver a Lionel Messi llorar al final del encuentro.
Danna habla de la conexión especial que sintió al ver a Leo Messi y Justin Bieber en la final del Mundial de Futbol
Así vivió Danna la final del Mundial de Futbol junto a su novio Alex Hoyer
La cantante asistió al encuentro acompañada de su novio, el músico Alex Hoyer, y describió la jornada como una experiencia que la marcó tanto por el ambiente en las tribunas como por los momentos que presenció dentro y fuera de la cancha.
La intérprete explicó que el partido representó mucho más que un evento deportivo, pues le permitió compartir una vivencia especial con Hoyer y formar parte de una celebración que reunió a aficionados de distintas partes del mundo.
"Estuvo brutal, fue intensísimo, un partido épico. Feliz de haberlo compartido obviamente con Alex. Muy, muy lindo, muy cool, muy contenta", expresó a su llegada al país.
Danna destacó el ambiente que rodeó la final del Mundial
La cantante de 31 años comentó que en los últimos años ha desarrollado un mayor interés por el futbol gracias a Alex Hoyer, con quien comparte esa afición.
También resaltó el ambiente que se vivió durante la final y la convivencia entre seguidores de diferentes nacionalidades.
"Sí, sí, claro. Súperfutbolera, la verdad. Le he aprendido más a Alex, cada vez más, pero me encanta, me encanta la afición, me encanta la energía en el estadio. Había muchos colegas también. Y feliz de lo que resultó, terminó siendo el Mundial para todos, ¿no? Como mucha unión, mucha comunidad y fue increíble", señaló.
La final reunió a más de 80 mil espectadores y contó con la presencia de artistas, deportistas y figuras del entretenimiento internacional, en uno de los eventos más vistos del año.
Lionel Messi protagonizó el momento más emotivo para Danna en la final del Mundial
Uno de los instantes que más impactó a Danna ocurrió al término del encuentro, cuando observó la emoción de Lionel Messi, de 39 años, durante lo que representó su despedida de las Copas del Mundo con la selección argentina.
"El final de Messi y despedirlo y verlo llorar fue muy emocional. Fue superemocional todo, pero muy lindo, la verdad. O sea, creo que fue algo emocionante para todos y celebrar un Mundial que creo que va a quedar en el corazón de mucha gente", comentó.
Aunque reconoció la carga sentimental que tuvo la despedida del capitán argentino, también celebró el campeonato obtenido por España, que levantó el trofeo mundial tras imponerse en la final.
Danna vio a Justin Bieber por primera vez en la final de la Copa del Mundo
Más allá del futbol, Danna reveló que otro de los momentos más significativos del viaje fue ver por primera vez en persona a Justin Bieber, quien participó en las actividades musicales organizadas alrededor de la final mundialista.
"Yo vi a Justin Bieber por primera vez en mi vida y yo estaba feliz viéndolo. Y obviamente también ver a Shakira y a todo el espectáculo de medio tiempo fue genial. Pero nada, muy contenta, amigos. Con muchas cosas viniendo, ya con ganas de contarles todo", dijo.
La cantante describió esa coincidencia entre el cierre de la carrera mundialista de Messi y la oportunidad de ver actuar a Bieber como una combinación de emociones que convirtió la jornada en una experiencia difícil de repetir.
Con información de Agencia México