¿Danna se comprometió? La foto que despertó sospechas de próxima boda con Alex Hoyer

La cantante Danna posteó una fotografía de un espectacular paisaje alpino en Lago di Como, situado en la región de Lombardía, en el norte de Italia, un destino turístico exclusivo.

Sobre la imagen añadió el texto "Si...", lo que emocionó a sus fans ante la posibilidad de que su novia, el también productor musical Alex Hoyer, le haya entregado el anillo de compromiso.

La historia de Instagram de Danna tomada en Lago di Como, Italia, que desató los rumores de compromiso (Instagram / Danna)

La historia de amor de Danna y Alex Hoyer

Los rumores sobre un romance comenzaron a finales de 2020, cuando seguidores notaron fotografías tomadas en lugares similares y varias coincidencias en redes sociales. Sin embargo, la pareja decidió mantener el noviazgo en privado durante meses y, finalmente, en abril de 2022 confirmaron públicamente su relación, explicando que habían preferido protegerla antes de compartirla con el mundo.

Desde entonces, ambos han sido cuidadosos con su exposición mediática, aunque no han ocultado la importancia que tienen el uno para el otro. Más allá de las apariciones públicas, su relación se ha fortalecido también a través de la música.

Alex Hoyer, nacido en Los Ángeles y criado entre México y Canadá, es cantante, compositor y productor. Antes de iniciar su relación con Danna, había desarrollado una carrera propia dentro del pop latino. Con el tiempo, se convirtió en uno de los principales colaboradores creativos de la artista mexicana.

Danna y Alex Hoyer (Getty Images)

Su trabajo conjunto comenzó con "XT4S1S", sencillo lanzado en 2022 y coproducido por ambos, una colaboración que marcó una nueva etapa artística para Danna.

La conexión entre ellos trascendió lo sentimental y se convirtió en una alianza creativa. Alex participó en la producción de varias canciones de Childstar y, más recientemente, en Lucid Dreams, proyecto que Danna describió como uno de los más personales de su carrera. En el EP, ambos aparecen como compositores, productores e ingenieros de grabación, reflejando una dinámica basada en la confianza y la libertad artística.

