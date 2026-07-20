El look de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial, hecho 100% por manos mexicanas

El look de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026

Fiel a su estilo sobrio, Claudia Sheinbaum eligió un conjunto de dos piezas compuesto por un saco de corte clásico con abotonadura dorada y pantalón recto, combinado con zapatos de tacón nude. Sin accesorios llamativos más que un parte de aretes largos con una perla colgante, la política dejó todo el protagonismo a un bordado tradicional mexicano en la parte superior izquierda del saco.

En esta ocasión, la presidenta llevó una rosa multicolor bordada a mano. Un diseño oaxaqueño, específicamente de la zona del Istmo de Tehuantepec.

"Ella siempre ha ocupado bordados de las distintas regiones de México, ahora solo quería un detalle", nos contó en exclusiva Thelma Islas, responsable del guardarropa de la presidenta.

El look de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026. (Getty Images/Cortesía)

En cuanto la traje sastre, éste fue confeccionado por Olivia Trujillo Cortez, quien ha diseñados algunos de los vestidos y trajes sastres que Sheinbaum ha utilizado desde 2022.

El look de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026. (Getty Images/Cortesía)

Olivia Trujillo ha ganado la confianza de la presidenta en cuestión de estilo que fue la encargada de crear el vestido de novia con el que se casó en 2023, con el que inició y cerró la campaña electoral y, por supuesto, con el que tomó posesión en 2024.

El look de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026. (Getty Images/Cortesía)

Sobre el vestido de novia, Thelma no detalló que nunca fue pensado para su boda: "El vestido de novia no fue hecho para su boda. Es un vestido que hicimos para la gira y ella lo agarró comon su vestido de novia. No dijo 'Me voy a casar mañana, háganme un vestido de novia, no fue así. Ella lo agarró y dijo 'Me voy a poner este el día del día de mi boda y fue que fue que se lo puso'".

La elección de su outfit para la final fue hecha de último minuto tras la invitación del presidente Trump y estuvo pensado para soportar la temperatura de Nueva York, nos confirmó la encargada de su ropa.

El look de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026. (Getty Images/Cortesía)

"La verdad fue muy rápido elegirlo porque, como sabrás, no había certeza de que fuera al evento (...) En esta ocasión, por ejemplo, no quería que usara una blusa para que fuera más cómodo para ella. Por eso eligió este saco, un poquito más cerrado del cuello".

Sobre la elección de accesorios, Thelma nos confesó que es la propia Claudia quien los elige entre los que le han regalado durante sus giras.

El look de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026. (Getty Images/Cortesía)

"Casi ni le compramos. Vamos guardando los que le regalan y ella va eligiendo", aseguró.

El look de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026. (Getty Images/Cortesía)

Desde que inició su administración, Claudia Sheinbaum ha convertido el traje sastre en una de sus prendas distintivas. En foros internacionales, reuniones diplomáticas y actos oficiales suele optar por conjuntos de líneas limpias, colores neutros y cortes clásicos que proyectan sobriedad.