Danna reaparece y sorprende al responder a la prensa con señas y mensajes escritos

Cuando fue abordada por reporteros, la intérprete mostró en la pantalla de su teléfono un breve mensaje que uno de los presentes leyó en voz alta: “Estoy en reposo vocal, gracias por su comprensión, por el amor. Escuchen Lucid Dreams”.

Aunque se negó a responder preguntas de manera convencional, sí accedió a tomarse fotografías con algunos fans que la esperaban emocionados en el aeropuerto.

¡Danna se queda sin voz! 🥴 La cantante no emitió ni un sonido al estar afónica, pues envió un mensaje a través de su celular creando un juego de palabras con la prensa. 👀💥 #Danna #LucidDreams #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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El encuentro tomó un tono todavía más peculiar cuando la artista comenzó a responder algunas preguntas utilizando únicamente gestos. Ante cuestionamientos sobre posibles colaboraciones musicales, Danna reaccionó levantando y bajando el pulgar, confirmando indirectamente algunos rumores sin emitir palabras.

A pesar de las molestias en la voz, también hizo una breve excepción para hablar de la mascota que llevaba en brazos. “Es mía, ella es mi hija”, dijo con voz baja y ronca, provocando ternura entre quienes la rodeaban. Sin embargo, el momento cambió rápidamente cuando le preguntaron sobre otro perro con el que había sido vista recientemente en España; su respuesta fue breve y desconcertante: “En la calle”.

Danna (Getty Images)

La cantante también alcanzó a explicar que deberá permanecer varios días más en recuperación. “Una semana, cinco días”, respondió apenas audible, mientras continuaba utilizando señas para evitar forzar la voz.

