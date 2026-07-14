“Se alinearon las estrellas”: Alejandro Gou revela cómo reunió a Belinda, Danna y Mariana Treviño para 'Mentiras'

Durante años parecía imposible. Las agendas, los proyectos personales y la narrativa de una supuesta rivalidad mantenían distante la posibilidad de ver juntas a Belinda y Danna sobre un escenario. Sin embargo, Alejandro Gou convirtió ese deseo en realidad.
El productor anunció que Mentiras All Stars reunirá a Belinda, Mariana Treviño y Danna en un espectáculo especial que llegará al Auditorio Nacional antes de emprender una gira por Monterrey, Guadalajara y Los Ángeles.
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Para Gou, el proyecto representa uno de los mayores logros de su carrera. “Son tres bombazos: Beli, Danna, la Treviño y la marca Mentiras se unen”. El productor explicó que llevaba años intentando reunir a ambas artistas. “Estuve tras de ellas mucho tiempo… siempre quise juntarlas para hacer Mean Girls y nunca pude por las agendas”.
Pero el momento finalmente llegó y, según asegura, no hubo conflictos entre las protagonistas. “Quiero afirmar que se llevan increíble. No hay ninguna rencilla entre ellas, no hay ninguna pelea. Se quieren, son profesionales. No hay problemas con los créditos ni con qué va a cantar cada una”. Incluso, considera que durante años fue la conversación pública la que alimentó una rivalidad inexistente. “Toda la prensa siempre las quiso comparar, las quiso separar, las quiso crear mitos entre ellas… pero para nada”.
Para Gou, ambas ya construyeron carreras sólidas y hoy el público será el verdadero ganador. “Cada quien ya hizo su carrera, ya no tienen por qué competir. Súmale a Mariana Treviño, que es el ícono de Mentiras. Yo estoy feliz como productor y como fan”.
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¿Qué papel interpretará Danna?
Una de las grandes sorpresas del espectáculo será la participación especial de Danna, quien interpretará a Yuri, uno de los personajes más queridos del musical.
Gou adelantó que compartirá escenario con Belinda y Mariana Treviño en algunos de los momentos más esperados de la función. "¿Tú te imaginas cantando ‘Amiga mía’ Belinda y Danna? Va a ser una locura”, asegura.
Además, reveló que ambas artistas compartirán tres números musicales dentro del espectáculo. “Cantan tres canciones juntas Beli y Danna; eso va a ser increíble”. El productor también confirmó que Danna pidió que su participación tuviera el mismo nivel de espectacularidad que la de Belinda. “Si Belinda aparece en un elevador, Danna también. Si Belinda vuela, Danna también quiere volar”, explicó al hablar de los nuevos efectos especiales y momentos diseñados exclusivamente para esta edición.
¿Cómo se concretó la participación de Danna y Belinda?
Convencer a las tres protagonistas no fue sencillo. Gou reconoce que llevaba alrededor de dos años trabajando para hacer realidad esta edición de Mentiras All Stars, mientras que reunir específicamente a Belinda y Danna fue un objetivo que persiguió durante casi una década. “Para Mentiras fue como dos años; juntas, como diez años”.
El momento definitivo llegó cuando ambas aceptaron prácticamente al mismo tiempo. “Una no creía que la otra quisiera y la otra no creía que la otra quisiera. Hasta José Manuel López Velarde me decía: ‘¿De verdad lograste hacer esto?’”.
Para el productor, el anuncio representa uno de esos proyectos que parecen imposibles hasta que finalmente suceden.
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¿Qué planes se vienen para Mentiras All Stars?
La primera presentación será el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional. Después, el espectáculo viajará a Monterrey el 2 de octubre, Guadalajara el 9 de octubre y posteriormente llegará al YouTube Theater de Los Ángeles.
Aunque muchos seguidores esperan que Belinda, Danna o Mariana Treviño se integren de forma permanente al elenco del musical, Gou considera que las agendas de las artistas hacen poco probable esa posibilidad. “Estas fechas están hechas quirúrgicamente. Danna está sacando disco y todas tienen otros proyectos”, explicó.
Aun así, dejó abierta la puerta para seguir ampliando la gira. “Les voy sacando poco a poco cada fecha… Ojalá quieran hacer más funciones de All Stars”.
Mientras tanto, el productor confía en que esta edición especial se convierta en uno de los acontecimientos teatrales del año. “Creo que se conjuntan y se alinean las estrellas arriba del escenario. Va a ser una bomba”.