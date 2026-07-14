“Se alinearon las estrellas”: Alejandro Gou revela cómo reunió a Belinda, Danna y Mariana Treviño para 'Mentiras'

¿Qué papel interpretará Danna?

Una de las grandes sorpresas del espectáculo será la participación especial de Danna, quien interpretará a Yuri, uno de los personajes más queridos del musical.

Gou adelantó que compartirá escenario con Belinda y Mariana Treviño en algunos de los momentos más esperados de la función. "¿Tú te imaginas cantando ‘Amiga mía’ Belinda y Danna? Va a ser una locura”, asegura.

Además, reveló que ambas artistas compartirán tres números musicales dentro del espectáculo. “Cantan tres canciones juntas Beli y Danna; eso va a ser increíble”. El productor también confirmó que Danna pidió que su participación tuviera el mismo nivel de espectacularidad que la de Belinda. “Si Belinda aparece en un elevador, Danna también. Si Belinda vuela, Danna también quiere volar”, explicó al hablar de los nuevos efectos especiales y momentos diseñados exclusivamente para esta edición.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 10: Belinda poses during the red carpet for the series "Mentiras" at Pepsi Center WTC on June 10, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Angel Delgado/Getty Images) (Angel Delgado/Getty Images)

¿Cómo se concretó la participación de Danna y Belinda?

Convencer a las tres protagonistas no fue sencillo. Gou reconoce que llevaba alrededor de dos años trabajando para hacer realidad esta edición de Mentiras All Stars, mientras que reunir específicamente a Belinda y Danna fue un objetivo que persiguió durante casi una década. “Para Mentiras fue como dos años; juntas, como diez años”.

El momento definitivo llegó cuando ambas aceptaron prácticamente al mismo tiempo. “Una no creía que la otra quisiera y la otra no creía que la otra quisiera. Hasta José Manuel López Velarde me decía: ‘¿De verdad lograste hacer esto?’”.

Para el productor, el anuncio representa uno de esos proyectos que parecen imposibles hasta que finalmente suceden.