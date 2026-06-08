A pocos días de celebrar su cumpleaños, Danna fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México antes de realizar un viaje de trabajo rumbo a Europa. Aunque habló de sus próximos proyectos y del gran momento profesional que atraviesa, uno de los temas que más llamó la atención fue su reacción ante la reciente ruptura de Kenia Os y Peso Pluma.
La reacción de Danna a la ruptura de su amiga, Kenia Os, con Peso Pluma
Danna reacciona a la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma
La cantante fue cuestionada sobre la situación sentimental de su amiga, quien en el fin de semana, a través de un comunicado oficial firmado de manera conjunta por Kenia Os y Peso Pluma , los cantantes confirmaron que su relación llegó a su fin en los mejores términos.
Sin embargo, Danna dejó claro que no ha tenido contacto con Kenia desde que se dio a conocer la noticia.
“No, no, he hablado con ella”, respondió de forma breve cuando los reporteros le preguntaron si había tenido comunicación con la cantante.
Ante la insistencia sobre si tenía algún mensaje para enviarle a la amiga, la intérprete prefirió despedirse cordialmente sin hacer más comentarios sobre el tema.
Tras varios días de especulaciones que apuntaban a la ruptura, la mañana del sábado, la cantante difundió un comunicado conjunto en el que ambos confirmaron el final de su relación.
“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", se lee al principio del mensaje. "Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, añade el mensaje.
Danna comparte cómo celebrará su cumpleaños
Danna se mostró entusiasmada por la etapa que vive actualmente y adelantó que celebrará su cumpleaños 31 cumpliendo con sus compromisos profesionales.
“Trabajando, tengo el Roxy en Los Ángeles y me voy directamente. Ahorita voy a Italia, después me voy a Los Ángeles a seguir montando el show. Muy contenta de regresar al escenario, la verdad, feliz, encantada y pues celebrando mi cumpleaños trabajando”, comentó.
Lejos de considerar esto un sacrificio, aseguró sentirse agradecida por el camino que ha construido y por la posibilidad de seguir disfrutando de su carrera.
“Me siento muy afortunada, muy bendecida, sobre todo porque después de tanto tiempo, reenamorarme cada año o cada cumpleaños de mi profesión, volverle a encontrar una buena experiencia a esto, disfrutármelo cada vez más, sentirme cada vez más feliz, enamorada de la vida”, expresó.
Danna prepara nueva música
La cantante también adelantó que prepara varias sorpresas musicales para los próximos meses, un proyecto que, según dijo, la tiene especialmente emocionada.
“¿Qué me voy a regalar? Un gran show. Voy a celebrar en Los Ángeles trabajando, obviamente en ensayos con mi equipo, con mi gente”, señaló.
Además, agradeció el respaldo de sus seguidores, a quienes considera una pieza fundamental de esta nueva etapa artística.
“Me llena de amor, por ellos vivo, por ellos soy, por todo y para ellos es todo esto y obviamente también para yo disfrutarlo, pero muy contenta, este proyecto me tiene muy feliz. Estoy a punto de sacar más música, solo puedo decir eso y ya las colaboraciones vienen pronto, o sea pronto porque ya a la vuelta de la esquina”, agregó.
Con una agenda internacional, nuevos lanzamientos en puerta y el regreso a los escenarios cada vez más cerca, Danna recibirá un nuevo año de vida enfocada en lo que más disfruta: la música.