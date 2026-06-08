La reacción de Danna a la ruptura de su amiga, Kenia Os, con Peso Pluma

Danna reacciona a la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma

La cantante fue cuestionada sobre la situación sentimental de su amiga, quien en el fin de semana, a través de un comunicado oficial firmado de manera conjunta por Kenia Os y Peso Pluma , los cantantes confirmaron que su relación llegó a su fin en los mejores términos.

Danna y Kenia Os (Instagram)

Sin embargo, Danna dejó claro que no ha tenido contacto con Kenia desde que se dio a conocer la noticia.

“No, no, he hablado con ella”, respondió de forma breve cuando los reporteros le preguntaron si había tenido comunicación con la cantante.

Ante la insistencia sobre si tenía algún mensaje para enviarle a la amiga, la intérprete prefirió despedirse cordialmente sin hacer más comentarios sobre el tema.

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación (Instagram)

Tras varios días de especulaciones que apuntaban a la ruptura, la mañana del sábado, la cantante difundió un comunicado conjunto en el que ambos confirmaron el final de su relación.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", se lee al principio del mensaje. "Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, añade el mensaje.