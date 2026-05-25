Todos los detalles de 'DANNA Visions - LA SERIE', el reality show de Danna

Dannasorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente DANNA Visions - LA SERIE, un nuevo reality show que mostrará el lado más íntimo, vulnerable y creativo de su vida personal y profesional.
La artista reveló el proyecto a través de un tráiler sorpresa publicado en sus redes sociales, donde adelantó que esta producción permitirá conocer, sin filtros, todo lo que ha vivido durante la construcción de su nueva etapa musical: "¿Querían ver más? Esto es todo", escribió.
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¿De qué trata el reality show DANNA Visions - LA SERIE?
El reality show documenta el proceso detrás de su próximo álbum Lucid Dreams, incluyendo la producción de nuevas canciones, las grabaciones en estudio y las presiones que enfrenta dentro de la industria musical.
Además, el proyecto abordará el cambio artístico que Dannaha experimentado en esta nueva etapa, luego del lanzamiento de sencillos como “Lucid” y “You Could Be that Boy”.
¿Cuándo se estrena el reality show de Danna?
De acuerdo con lo mostrado en el avance, la producción buscará retratar a Danna desde una perspectiva mucho más honesta y cercana, mostrando no solo los momentos de éxito, sino también las dificultades emocionales y personales que enfrenta a diario.
El estreno está programado para el próximo 31 de mayo de 2026 a las 4:00 PM (hora de México) y podrá verse de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de la cantante.
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El documental donde Danna habló sobre su vida y carrera
DANNA Visions - LA SERIE no es el primer proyecto documental de Danna. En 2024, la artista estrenó en Disney+, Danna: Tenemos que hablar, una producción en la que habló sobre su infancia en la industria, la presión mediática y su salud mental.
El documental, estrenado el 27 de noviembre de 2024 y codirigido por la propia cantante junto a Diego Álvarez y Aarón Snaiderman, funcionó como una catarsis emocional y un cierre de ciclo tras más de dos décadas de carrera.
A lo largo de la producción, Danna habló sobre el impacto de haber crecido frente a las cámaras desde los cuatro años, las extensas jornadas laborales que enfrentó como estrella infantil y la fuerte presión que marcó gran parte de su adolescencia y juventud.
La artista también compartió aspectos relacionados con su salud mental y reveló cómo la pausa provocada por la pandemia detonó un profundo proceso de introspección, terapia y sanación personal cuando tenía 27 años.
Además, el documental se conectó con la etapa musical que la cantante comenzó a construir con su álbum CHILDSTAR, un proyecto que simboliza su evolución artística, independencia creativa y el control total sobre su identidad dentro de la industria.