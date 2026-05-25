Todos los detalles de 'DANNA Visions - LA SERIE', el reality show de Danna

El documental donde Danna habló sobre su vida y carrera

DANNA Visions - LA SERIE no es el primer proyecto documental de Danna . En 2024, la artista estrenó en Disney+, Danna: Tenemos que hablar, una producción en la que habló sobre su infancia en la industria, la presión mediática y su salud mental.

Danna (Getty Images)

El documental, estrenado el 27 de noviembre de 2024 y codirigido por la propia cantante junto a Diego Álvarez y Aarón Snaiderman, funcionó como una catarsis emocional y un cierre de ciclo tras más de dos décadas de carrera.

A lo largo de la producción, Danna habló sobre el impacto de haber crecido frente a las cámaras desde los cuatro años, las extensas jornadas laborales que enfrentó como estrella infantil y la fuerte presión que marcó gran parte de su adolescencia y juventud.



La artista también compartió aspectos relacionados con su salud mental y reveló cómo la pausa provocada por la pandemia detonó un profundo proceso de introspección, terapia y sanación personal cuando tenía 27 años.

Además, el documental se conectó con la etapa musical que la cantante comenzó a construir con su álbum CHILDSTAR, un proyecto que simboliza su evolución artística, independencia creativa y el control total sobre su identidad dentro de la industria.