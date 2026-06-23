¿Habrá boda? Papás de Alex Hoyer hablan del verdadero compromiso con Danna

Papás de Alex Hoyer aclaran los rumores de su compromiso con Danna

En entrevista para Ventaneando, el vocalista de Los Terrícolas habló sobre el romance que su hijo mantiene con Danna y aseguró que el verdadero compromiso entre ambos existe desde hace tiempo.

La historia de Instagram de Danna tomada en Lago di Como, Italia, que desató los rumores de compromiso (Instagram / Danna)

"Bueno, yo creo que el compromiso lo hay desde el primer día, desde el primer día que se conocieron, que empezaron a quererse. Ya hay un compromiso espiritual muy grande".

Aunque evitó confirmar que exista un compromiso matrimonial, reconoció que la posibilidad de dar ese paso seguramente ya ha sido considerada por la pareja: "Ahora falta. El compromiso del que tú hablas es decisión de ellos, y yo creo que sí lo han pensado, no te voy a decir que no".

Danna Paola y Alex Hoyer (Instagram)

Por su parte, Loly Hurtado explicó que tanto ella como su esposo prefieren mantenerse al margen de las decisiones personales de Alex y Danna, sin importar cuál sea el rumbo de su relación: "Si deciden no casarse y vivir en comunidad, pues también maravilloso, ¿verdad? Nosotros respetamos siempre su espacio y las decisiones que ellos tomen".

Daniel Hoyer admitió que una boda sería motivo de alegría para toda la familia, aunque insistió en que ese momento llegará únicamente cuando ambos artistas lo consideren oportuno: "Sería espectacular ver concretar ese compromiso con una boda eclesiástica, pero, como te digo, todo llegará a su momento".