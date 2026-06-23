Las versiones sobre un supuesto compromiso entre Danna y Alex Hoyer llegaron hasta la familia del cantante. Ante las especulaciones, sus padres, Loly Hurtado y Néstor Daniel Hoyer, compartieron su postura y dejaron claro que, aunque la pareja tiene una relación estable, la decisión de casarse les corresponde únicamente a ellos.
¿Habrá boda? Papás de Alex Hoyer hablan del verdadero compromiso con Danna
Papás de Alex Hoyer aclaran los rumores de su compromiso con Danna
En entrevista para Ventaneando, el vocalista de Los Terrícolas habló sobre el romance que su hijo mantiene con Danna y aseguró que el verdadero compromiso entre ambos existe desde hace tiempo.
"Bueno, yo creo que el compromiso lo hay desde el primer día, desde el primer día que se conocieron, que empezaron a quererse. Ya hay un compromiso espiritual muy grande".
Aunque evitó confirmar que exista un compromiso matrimonial, reconoció que la posibilidad de dar ese paso seguramente ya ha sido considerada por la pareja: "Ahora falta. El compromiso del que tú hablas es decisión de ellos, y yo creo que sí lo han pensado, no te voy a decir que no".
Por su parte, Loly Hurtado explicó que tanto ella como su esposo prefieren mantenerse al margen de las decisiones personales de Alex y Danna, sin importar cuál sea el rumbo de su relación: "Si deciden no casarse y vivir en comunidad, pues también maravilloso, ¿verdad? Nosotros respetamos siempre su espacio y las decisiones que ellos tomen".
Daniel Hoyer admitió que una boda sería motivo de alegría para toda la familia, aunque insistió en que ese momento llegará únicamente cuando ambos artistas lo consideren oportuno: "Sería espectacular ver concretar ese compromiso con una boda eclesiástica, pero, como te digo, todo llegará a su momento".
Los elogios de la familia de Alex Hoyer para Danna
Durante la entrevista, el cantante también aprovechó para expresar la buena impresión que tiene de Danna , a quien describió como una artista comprometida con su trabajo y con su público.
"Es un ser humano impresionante, increíble, muy trabajadora, con un profesionalismo increíble, ama a su público, ama a su gente y ama a toda la gente que ha apoyado durante todos estos años".
Finalmente, aseguró que la presencia de la cantante ha sido muy positiva en la vida de su hijo: "Danna en la vida de Ale definitivamente es una bendición de Dios y qué bonito verlos felices".
Las declaraciones llegan después de que en días recientes crecieran los rumores sobre un posible compromiso entre Danna Paola y Alex Hoyer, quienes mantienen una relación desde hace varios años y se han consolidado como una de las parejas más estables del espectáculo mexicano.