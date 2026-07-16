Aislinn Derbez revela que fue a terapia antes de volver a trabajar con Mauricio Ochmann: “Tenía que estar lista”

Volver a compartir créditos con una expareja no era una decisión sencilla para Aislinn Derbez. Aunque ella y Mauricio Ochmann construyeron una relación cordial tras su separación y mantienen una sólida dinámica de coparentalidad por el bienestar de su hija Kailani, la actriz reconoció que necesitó un proceso personal antes de aceptar el reto de protagonizar Hasta el fin del mundo.
Durante la alfombra roja de la película, Aislinn confesó que recurrió a terapia para asegurarse de que estaba emocionalmente preparada para reencontrarse con Mauricio frente a las cámaras y volver a interpretar una historia de amor.
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Su revelación cobra todavía más sentido al contrastarla con la entrevista que ambos concedieron recientemente a Quién, donde explicaron que este proyecto los ha acompañado durante casi una década y terminó convirtiéndose, sin proponérselo, en un reflejo de su propia historia.
Aislinn Derbez buscó terapia antes de volver a actuar con Mauricio Ochmann
En la premier de Hasta el fin del mundo, la actriz explicó que antes de comenzar el rodaje decidió acudir con su terapeuta para confirmar que realmente estaba lista para enfrentar un proyecto tan personal.
Una vez que recibió esa certeza, aseguró, el proceso de filmación fluyó con naturalidad y terminó siendo mucho más sencillo de lo que imaginaba. Lejos de convertirse en una experiencia incómoda, el rodaje fortaleció la confianza y la complicidad profesional que ambos habían construido desde que se conocieron.
Un guión que los acompañó durante años
En la conversación con Quién, Aislinn reveló que ella y Mauricio leyeron el guión hace siete u ocho años, cuando todavía estaban casados y tenían una productora juntos. La historia la conmovió profundamente. “Me puse a llorar. No podía parar. No sabía qué me pasaba con ese guion… sentía que lo teníamos que hacer”.
En ese momento ninguno imaginaba que pasarían por un divorcio antes de filmarla. Con el paso del tiempo, el proyecto quedó pausado mientras ambos tomaban caminos distintos. Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento de levantar la película, ningún otro actor lograba convencer a la producción para interpretar al protagonista. Fue entonces cuando Mauricio volvió a aparecer como la opción natural.
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“Terapia, libros y procesos”: así reconstruyeron su relación
Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando ambos explicaron cómo lograron conservar una relación sana después del divorcio.
Aislinn resumió ese proceso en tres palabras: “Terapia. Libros. Procesos.” La actriz contó que incluso solían recomendarse terapeutas y libros mutuamente, convencidos de que cada uno debía hacerse responsable de su propio crecimiento emocional. “No nos echamos la bolita”, explicó.
Mauricio coincidió con esa filosofía y aseguró que el secreto ha sido asumir la responsabilidad individual sin culpar al otro, algo que terminó fortaleciendo la relación que hoy mantienen como padres y amigos.
El reencuentro frente a las cámaras fue más natural de lo esperado
Aunque Aislinn reconoció que inicialmente pensó que sería extraño volver a interpretar escenas románticas con su exesposo, la experiencia terminó sorprendiéndola.
En la entrevista recordó que trabajar con Mauricio volvió a sentirse “muy cómodo”, mientras que él aseguró que desde los ensayos todo fluyó con la misma facilidad con la que trabajaban años atrás.
Durante la filmación incluso convivieron diariamente junto a su hija Kailani mientras vivían temporalmente en Madrid, una dinámica que ambos describen como una extensión natural de la familia que siguen formando, aunque ya no sean pareja.
¿De qué trata Hasta el fin del mundo?
Dirigida por Emiliano Castro Vizcarra, Hasta el fin del mundo marca el primer reencuentro cinematográfico de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann desde su divorcio.
La película llegará a los cines el próximo 23 de julio y, además de contar una historia romántica, terminó convirtiéndose en un proyecto profundamente personal para ambos actores, quienes coinciden en que el tiempo, la terapia y el trabajo emocional hicieron posible volver a compartir pantalla desde un lugar completamente distinto.