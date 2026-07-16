Aislinn Derbez revela que fue a terapia antes de volver a trabajar con Mauricio Ochmann: “Tenía que estar lista”

Su revelación cobra todavía más sentido al contrastarla con la entrevista que ambos concedieron recientemente a Quién, donde explicaron que este proyecto los ha acompañado durante casi una década y terminó convirtiéndose, sin proponérselo, en un reflejo de su propia historia.

Aislinn Derbez buscó terapia antes de volver a actuar con Mauricio Ochmann

En la premier de Hasta el fin del mundo, la actriz explicó que antes de comenzar el rodaje decidió acudir con su terapeuta para confirmar que realmente estaba lista para enfrentar un proyecto tan personal.

Una vez que recibió esa certeza, aseguró, el proceso de filmación fluyó con naturalidad y terminó siendo mucho más sencillo de lo que imaginaba. Lejos de convertirse en una experiencia incómoda, el rodaje fortaleció la confianza y la complicidad profesional que ambos habían construido desde que se conocieron.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruiseñor)

Un guión que los acompañó durante años

En la conversación con Quién, Aislinn reveló que ella y Mauricio leyeron el guión hace siete u ocho años, cuando todavía estaban casados y tenían una productora juntos. La historia la conmovió profundamente. “Me puse a llorar. No podía parar. No sabía qué me pasaba con ese guion… sentía que lo teníamos que hacer”.

En ese momento ninguno imaginaba que pasarían por un divorcio antes de filmarla. Con el paso del tiempo, el proyecto quedó pausado mientras ambos tomaban caminos distintos. Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento de levantar la película, ningún otro actor lograba convencer a la producción para interpretar al protagonista. Fue entonces cuando Mauricio volvió a aparecer como la opción natural.

