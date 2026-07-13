Critican la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Invitados revelan momentos incómodos y 'de mal gusto'

La ceremonia de la boda de Taylor Swift fue muy larga

De acuerdo con el medio británico, la cantante pagó alrededor de 20 millones de dólares para transformar durante dos noches el Madison Square Garden de Nueva York en un escenario de fantasía, con árboles de tamaño real, cortinas etéreas y una estructura inspirada en un castillo para celebrar su boda con la estrella de la NFL, Travis Kelce.

Sin embargo, algunas de las personas consultadas por Daily Mail aseguraron que la experiencia no fue tan impecable como esperaban. Según uno de los invitados entrevistados por el medio, la ceremonia se alargó más de lo previsto.

Las polémicas de la boda de Taylor Swift (Getty Images/Instagram)

"La ceremonia fue realmente larga", aseguró la fuente, quien añadió que los votos matrimoniales de Taylor y Travis duraron "alrededor de 20 minutos" cada uno.

Durante la cena de ensayo, celebrada un día antes, también habría ocurrido uno de los momentos más comentados de la boda. Según el reportaje, la actriz Lena Dunham sorprendió a los cerca de 100 asistentes con un discurso en el que afirmó: "El futbol americano no es más que hombres heterosexuales recreando pornografía gay".

El buffet y largas filas en la boda de Taylor Swift

Uno de los aspectos que más comentarios habría generado entre los invitados fue la comida. Aunque Daily Mail señala que la pareja reunió platillos de algunos de sus restaurantes favoritos de Nueva York y montó distintos puestos gastronómicos, invitados aseguraron que el formato tipo buffet no convenció a todos.

"No podía creer que hubiera un buffet en la boda del año", comentó uno de los invitados. "Me pareció una decisión bastante de mal gusto... había celebridades de primer nivel haciendo fila para servirse. No era lo que esperaba".

Las polémicas de la boda de Taylor Swift (Getty Images/Instagram)

Otro de los asistentes aseguró que el principal problema fue la cantidad de personas convocadas. "No había dónde comer. Había muchísima gente. Mil personas intentando comer al mismo tiempo. La fila era enorme y muy desorganizada... había tanta gente que nadie podía comer al mismo tiempo".

Otra fuente describió el mobiliario como "peculiar", pues había "mesas altas sin sillas", aunque también reconoció que finalmente sí había suficientes lugares para todos.

La rifa que dividió opiniones en la boda de Taylor Swift

Uno de los momentos más comentados de la recepción, según Daily Mail, fue una rifa organizada por los propios novios.

De acuerdo con el reportaje, Taylor Swift y Travis Kelce pasaron una hora a regalando artículos de lujo, entre ellos bolsas Chanel, relojes Cartier y un oche Chevrolet Chevelle de la década de 1970.

Para algunos asistentes, la dinámica fue divertida; para otros, resultó desconcertante. "Fue realmente extraño", aseguró una fuente al medio británico. "Justo después de la ceremonia, Taylor y Travis hicieron una rifa y durante una hora estuvieron regalando artículos de lujo. Todos se sintieron incómodos".

Las polémicas de la boda de Taylor Swift (Getty Images/Instagram)

La misma persona añadió: "Parecía un encuentro con fans en un circo. Todos pensábamos: '¿Por qué están regalando bolsas Chanel como si fuéramos fans pobres?'. Fue bastante humillante".

En contraste, otro invitado calificó la dinámica como "divertida", aunque reconoció que probablemente su opinión era esa porque había ganado una bolsa Chanel. También señaló que muchas de las celebridades presentes "prefirieron no participar".