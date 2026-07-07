Después de compartir un viaje por Italia, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron captados por la prensa llegando juntos a la Ciudad de México, situación que volvió a alimentar la posibilidad de una segunda oportunidad en el amor.
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: Los rumores de reconciliación crecen luego de viaje juntos a Italia
Los últimos días, Aislinn y Mauricio Ochmann publicaron fotografías que evidenciaron que se encontraban juntos de vacaciones por Italia.
A su regreso, durante un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la CDMX, los actores fueron cuestionados sobre cómo habían transcurrido sus vacaciones y si existía la posibilidad de una reconciliación. Dado que no habían publicado fotos juntos y entre risas, Aislinn afirmó que la prensa ya se había convertido en la FBI y evadió las preguntas al respecto. En el mismo sentido, Mauricio se negó a desmentir o confirmar que exista una reconciliación amorosa luego de seis años de su divorcio.
La relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
La pareja anunció su separación en marzo de 2020, después de casi cuatro años de matrimonio. Meses más tarde concluyeron su proceso de divorcio, aunque desde entonces han dejado claro que decidieron transformar su relación en una amistad y una sólida alianza como padres.
De hecho, ambos han compartido vacaciones, cumpleaños y celebraciones familiares junto a su hija Kailani, dinámica que ha sido bien recibida por sus seguidores y que en varias ocasiones ha dado pie a rumores similares.
En entrevista con Quién, Aislinn y Mauricio contaron que el respeto, la comunicación y la crianza compartida son la base de la relación que mantienen actualmente. Incluso han señalado que no consideran un fracaso haber terminado su matrimonio, sino una decisión que les permitió construir un vínculo distinto. Sin embargo, ninguno de los dos negó la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Lee la entrevista completa aquí.