Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: Los rumores de reconciliación crecen luego de viaje juntos a Italia

Los últimos días, Aislinn y Mauricio Ochmann publicaron fotografías que evidenciaron que se encontraban juntos de vacaciones por Italia.

A su regreso, durante un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la CDMX, los actores fueron cuestionados sobre cómo habían transcurrido sus vacaciones y si existía la posibilidad de una reconciliación. Dado que no habían publicado fotos juntos y entre risas, Aislinn afirmó que la prensa ya se había convertido en la FBI y evadió las preguntas al respecto. En el mismo sentido, Mauricio se negó a desmentir o confirmar que exista una reconciliación amorosa luego de seis años de su divorcio.

La relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

La pareja anunció su separación en marzo de 2020, después de casi cuatro años de matrimonio. Meses más tarde concluyeron su proceso de divorcio, aunque desde entonces han dejado claro que decidieron transformar su relación en una amistad y una sólida alianza como padres.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruisenor)

De hecho, ambos han compartido vacaciones, cumpleaños y celebraciones familiares junto a su hija Kailani, dinámica que ha sido bien recibida por sus seguidores y que en varias ocasiones ha dado pie a rumores similares.