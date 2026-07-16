Aislinn Derbez cuenta la reacción de Kailani ante acercamiento con Mauricio Ochmann

Kailani, la más feliz con el acercamiento de sus papás

Durante la premier de la película Hasta el fin del mundo, la actriz confesó entre risas que sus hermanos, los actores Vadhir y José Eduardo Derbez, reaccionaron con humor al saber que volvería a trabajar junto al padre de su hija Kailani: “Sí me bulearon un poquito, ¿qué les digo? Sí me estuvieron ahí echando mucha carrilla, eso sí”.

Pese a las bromas familiares, Aislinn aseguró que la experiencia fue muy especial, principalmente para Kailani, quien pudo acompañar a sus padres durante gran parte del proceso de filmación y disfrutar de verlos trabajar juntos nuevamente.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruisenor)

“Sí, Kai estuvo todo el tiempo en el detrás de cámaras con nosotros, en la película, mientras la hacíamos. Estuvo grabando con nosotros, entonces, por supuesto, que le emociona mucho, siento que... No hay nada que le haga más feliz a ella que estar los tres juntos, entonces sí fue muy bello”.

Las declaraciones de la actriz coinciden con las de Mauricio Ochmann, quien recientemente aseguró que la pequeña Kailani ha sido la principal beneficiada de la excelente relación que ambos mantienen tras su separación, al ser testigo de la armonía y el respeto con el que conviven como familia.