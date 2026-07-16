Aislinn Derbez cuenta la reacción de Kailani ante acercamiento con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez reveló que su decisión de compartir créditos con su exesposo, Mauricio Ochmann, en la película Hasta el fin del mundo generó todo tipo de reacciones no solo entre sus fans, sino tambien en su familia.
La actriz detalló que sus hermanos, Vadhir y José Eduardo Derbez, le hicieron bromas cuando se enteraron de la noticia.
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Kailani, la más feliz con el acercamiento de sus papás
Durante la premier de la película Hasta el fin del mundo, la actriz confesó entre risas que sus hermanos, los actores Vadhir y José Eduardo Derbez, reaccionaron con humor al saber que volvería a trabajar junto al padre de su hija Kailani: “Sí me bulearon un poquito, ¿qué les digo? Sí me estuvieron ahí echando mucha carrilla, eso sí”.
Pese a las bromas familiares, Aislinn aseguró que la experiencia fue muy especial, principalmente para Kailani, quien pudo acompañar a sus padres durante gran parte del proceso de filmación y disfrutar de verlos trabajar juntos nuevamente.
“Sí, Kai estuvo todo el tiempo en el detrás de cámaras con nosotros, en la película, mientras la hacíamos. Estuvo grabando con nosotros, entonces, por supuesto, que le emociona mucho, siento que... No hay nada que le haga más feliz a ella que estar los tres juntos, entonces sí fue muy bello”.
Las declaraciones de la actriz coinciden con las de Mauricio Ochmann, quien recientemente aseguró que la pequeña Kailani ha sido la principal beneficiada de la excelente relación que ambos mantienen tras su separación, al ser testigo de la armonía y el respeto con el que conviven como familia.
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Aislinn Derbez espera la reacción de su papá a la película con Mauricio Ochmann
Aislinn también habló sobre la expectativa de su padre, Eugenio Derbez, respecto a la película. Aunque el comediante no pudo asistir a la premiere debido a compromisos de trabajo, aseguró que está ansioso por verla en la pantalla grande.
“Mi papá no pudo venir porque está trabajando, pero está emocionadísimo, la va a ir a ver al cine. Ya nos dirá qué opina, espero que le guste, que no se asuste”.