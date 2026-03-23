Saskia Niño de Rivera, Esmeralda Pimentel y más famosos en la fiesta de cumpleaños 40 de Aislinn Derbez

Los detalles de la fiesta de Aislinn Derbez

La celebración se llevó a cabo en La Sala de Despecho de la Ciudad de México, el ambiente perfecto para una noche de diversión.

Aislinn Derbez dejó claro que su prioridad era compartir con quienes han sido parte de su proceso reciente, algo que se reflejó en la selección de invitados. Entre ellos destacaron Esmeralda Pimentel , Lety Sahagún y Saskia Niño de Rivera.

(Instagram)

La música se convirtió en uno de los ejes de la noche, especialmente cuando el karaoke reunió a los hermanos en una escena que no pasó desapercibida. José Eduardo Derbez compartió un video en el que aparece cantando junto a Aislinn Derbez, reflejando la complicidad entre ambos. Vadhir Derbez también se sumó, confirmando la gran relación que tiene los hijos del comediante Eugenio Derbez.

Para la ocasión, Aislinn Derbez eligió un vestido negro con escote y detalles sutiles que iban acorde con su estilo. Llevó el pelo suelto en ondas suaves.