Saskia Niño de Rivera, Esmeralda Pimentel y más famosos en la fiesta de cumpleaños 40 de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez celebró su cumpleaños 40 en una gran fiesta, rodeada de su familia y amigos más cercanos.
La actriz se mostró divertida y feliz, disfrutando especialmente de la compañía de sus hermanos, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez, quienes protagonizaron varios de los momentos más comentados de la noche.
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Los detalles de la fiesta de Aislinn Derbez
La celebración se llevó a cabo en La Sala de Despecho de la Ciudad de México, el ambiente perfecto para una noche de diversión.
La música se convirtió en uno de los ejes de la noche, especialmente cuando el karaoke reunió a los hermanos en una escena que no pasó desapercibida. José Eduardo Derbez compartió un video en el que aparece cantando junto a Aislinn Derbez, reflejando la complicidad entre ambos. Vadhir Derbez también se sumó, confirmando la gran relación que tiene los hijos del comediante Eugenio Derbez.
Para la ocasión, Aislinn Derbez eligió un vestido negro con escote y detalles sutiles que iban acorde con su estilo. Llevó el pelo suelto en ondas suaves.
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Eugenio Derbez, presente en el festejo (aunque a la distancia)
Aunque Eugenio Derbez no estuvo presente físicamente en el festejo, tuvo un gran detalle: le envió un pastel en forma de cámara Polaroid por los recuerdos compartidos con Aislinn Derbez. Por su parte, Mauricio Ochmann también se hizo presente con un mensaje que dejó ver el cariño que aún le tiene a su exesposa: “Happy Birthday Aislinn, celebramos y honramos tu vida”.
Llegar a los 40 representa un momento clave para Aislinn Derbez, especialmente tras un periodo marcado por la pérdida de su madre, Gabriela Michel, así como otros cambios personales. En medio de este proceso, la actriz ha puesto en el centro su bienestar emocional, apoyándose en su familia y en nuevas dinámicas de vida. “Tal vez nada vuelva a ser como antes, pero hoy valoro lo bueno”, expresó al iniciar 2026, una reflexión que acompaña esta nueva etapa.