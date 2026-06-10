Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confiesan cómo fue grabar escenas íntimas después del divorcio

Durante el nuevo episodio del podcast, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann recordaron cómo fue reencontrarse profesionalmente en la película Hasta el fin del mundo y volver a compartir escenas románticas después de su separación.

Entre bromas y confesiones, ambos reconocieron que la experiencia estuvo cargada de emociones: “O sea, ¿qué sentimos básicamente en las escenas acá, cuchi cuchi?”, preguntó Aislinn a su exesposo. A lo que Mauricio respondió: “¿Ah, en esas?”.

Santiago Ruisenor (Santiago Ruisenor)

La plática tomó un giro más íntimo cuando Aislinn quiso saber si Mauricio había sentido las tradicionales "maripositas" al grabar las escenas románticas: "Como que… Las mariposas no son lo mío, es como una marabunta de elefantes", comentó Ochmann entre risas.

La actriz insistió en conocer más sobre lo que su esposo había experimentado durante la filmación: "¿Qué sentiste?", le insistió: “Pues eso. ¿Tú sentiste mariposas?”, respondió el actor. “¿Elefantes?”, agregó Aislinn.

“Yo sentí elefantes. Yo creo que...”, añadió el protagonista de El Chema, mientras que Aislinn reconoció que la experiencia tuvo una carga emocional importante: “Pues es que se siente fuerte”, admitió.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruisenor)

Lejos de generarse incomodidad, ambos coincidieron en que el reencuentro laboral resultó mucho más sencillo de lo que imaginaron.

"Se sintió muy familiar. Se sintió muy en casa. Se sintió... O sea, siento que fluían muy bien", explicó Mauricio. "Sí. Cero incómodo", respondió Aislinn. "No, pues es que es una química real, o sea, es como esa no... Y se ve y se nota", agregó el actor.