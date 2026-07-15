Erika Buenfil habla sobre la posibilidad de reencontrarse con Ernesto Zedillo Jr. por su hijo Nicolás

La posibilidad surgió a partir de la relación que Nicolás, de 21 años, mantiene con su papá, un vínculo que se fortaleció en los últimos años y que ambos han desarrollado de manera independiente a la actriz.

"Uno no está preparado para nada hasta que sucede", expresó Buenfil al ser cuestionada sobre la posibilidad de coincidir con Zedillo Jr. durante una reunión familiar.

Erika Buenfil habla de la posibilidad de reencontrarse con Ernesto Zedillo Jr. (Instagram)

Añadió que, de concretarse ese momento, sería "un paso más", aunque considera que todavía falta tiempo para que ocurra.

La protagonista de telenovelas comentó que incluso ha bromeado sobre esa posibilidad con su hijo y señaló que, llegado el momento, todos tendrían que ponerse de acuerdo para organizar el encuentro.

Nicolás Buenfil mantiene una relación cercana con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

Buenfil explicó que Nicolás le avisa cuando tiene planes para ver a Ernesto Zedillo Jr., principalmente porque ambos acostumbran pasar juntos los domingos y, cuando coincide una visita con su papá, reorganizan sus actividades.

La actriz aclaró que no se trata de pedir autorización, sino de mantener una comunicación basada en la confianza que existe entre ambos.

También aseguró que la cercanía entre padre e hijo no le provoca celos. Por el contrario, considera positivo que Nicolás fortalezca esa relación y viva una nueva etapa en su vida personal.

Erika Buenfil habla de la posibilidad de reencontrarse con Ernesto Zedillo Jr. (Instagram)

"Ha sido muy bueno para Nicolás vivir esta nueva etapa", afirmó la actriz.

Erika señaló que, pese a la independencia que ha adquirido su hijo, siguen compartiendo gran parte de su tiempo y han encontrado un equilibrio en su convivencia diaria.

