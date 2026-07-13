Todos los actores de Jurassic Park que han muerto

La industria cinematográfica está de luto tras la muerte de Sam Neill , el actor neozelandés que dio vida al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993) y que se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de la franquicia. Su familia confirmó que falleció de manera "repentina e inesperada" en Sídney, a los 78 años. Aunque en 2023 reveló que había sido diagnosticado con un tipo poco común de linfoma, en abril de este año anunció que estaba libre de cáncer gracias a un tratamiento experimental.
Con su partida, Neill se suma a la lista de actores de la saga original que ya fallecieron y que ayudaron a convertir Jurassic Park en una de las películas más importantes de la historia del cine.