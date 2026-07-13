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Espectáculos

Todos los actores de Jurassic Park que han muerto

La muerte de Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, marca el adiós de otra de las figuras más queridas de la saga creada por Steven Spielberg.
lun 13 julio 2026 11:42 AM
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Los actores de Jurassic Park que han muerto. (Especial)

La industria cinematográfica está de luto tras la muerte de Sam Neill , el actor neozelandés que dio vida al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993) y que se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de la franquicia. Su familia confirmó que falleció de manera "repentina e inesperada" en Sídney, a los 78 años. Aunque en 2023 reveló que había sido diagnosticado con un tipo poco común de linfoma, en abril de este año anunció que estaba libre de cáncer gracias a un tratamiento experimental.

Con su partida, Neill se suma a la lista de actores de la saga original que ya fallecieron y que ayudaron a convertir Jurassic Park en una de las películas más importantes de la historia del cine.

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Sam Neill (1947-2026)

Interpretó al doctor Alan Grant, el paleontólogo que se convierte en el héroe inesperado del primer parque jurásico. Repitió el personaje en Jurassic Park III (2001) y volvió junto a Laura Dern y Jeff Goldblum para Jurassic World Dominion (2022), reuniendo al trío original casi tres décadas después. Más allá de la franquicia, construyó una carrera de más de cinco décadas con títulos como El piano, La caza del Octubre Rojo, Horizonte final y la serie Peaky Blinders.

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Sam Neill (AFP)

Richard Attenborough (1923-2014)

Mucho antes de que Sam Neill falleciera, el primer gran adiós para los seguidores de Jurassic Park fue el de Richard Attenborough, quien interpretó al visionario multimillonario John Hammond, fundador del parque. El actor y director británico —ganador de dos premios Oscar por Gandhi— murió el 24 de agosto de 2014, a los 90 años. Su interpretación de Hammond sigue siendo uno de los personajes más recordados de toda la franquicia.

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Richard Attenborough (Getty Images)

Miguel Sandoval (1951-2025)

Otro integrante del universo de Jurassic Park que falleció recientemente fue Miguel Sandoval, quien interpretó a Juanito Rostagno en Jurassic Park III. El actor, ampliamente reconocido por su trabajo en cine y televisión, murió en 2025 tras una extensa trayectoria artística.

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Miguel Saldoval (Getty Images)

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El legado de Jurassic Park continúa

Aunque la franquicia ha perdido a varias de sus figuras, gran parte del elenco principal permanece activo. Laura Dern, Jeff Goldblum, BD Wong, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson, Wayne Knight y Martin Ferrero siguen siendo parte del legado de una historia que revolucionó los efectos visuales y cambió para siempre el cine de aventuras.

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Con la muerte de Sam Neill, Jurassic Park despide a uno de sus protagonistas más queridos. Su interpretación del doctor Alan Grant convirtió al científico en un héroe improbable y dejó una huella imborrable en generaciones de espectadores, consolidando a la película de Steven Spielberg como un clásico que continúa vigente más de tres décadas después de su estreno.

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Jurassic Park

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