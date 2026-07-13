Todos los actores de Jurassic Park que han muerto

Sam Neill (1947-2026)

Interpretó al doctor Alan Grant, el paleontólogo que se convierte en el héroe inesperado del primer parque jurásico. Repitió el personaje en Jurassic Park III (2001) y volvió junto a Laura Dern y Jeff Goldblum para Jurassic World Dominion (2022), reuniendo al trío original casi tres décadas después. Más allá de la franquicia, construyó una carrera de más de cinco décadas con títulos como El piano, La caza del Octubre Rojo, Horizonte final y la serie Peaky Blinders.

Sam Neill (AFP)

Richard Attenborough (1923-2014)

Mucho antes de que Sam Neill falleciera, el primer gran adiós para los seguidores de Jurassic Park fue el de Richard Attenborough, quien interpretó al visionario multimillonario John Hammond, fundador del parque. El actor y director británico —ganador de dos premios Oscar por Gandhi— murió el 24 de agosto de 2014, a los 90 años. Su interpretación de Hammond sigue siendo uno de los personajes más recordados de toda la franquicia.

Richard Attenborough (Getty Images)

Miguel Sandoval (1951-2025)

Otro integrante del universo de Jurassic Park que falleció recientemente fue Miguel Sandoval, quien interpretó a Juanito Rostagno en Jurassic Park III. El actor, ampliamente reconocido por su trabajo en cine y televisión, murió en 2025 tras una extensa trayectoria artística.